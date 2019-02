Cristiano Ronaldo pronto a costruire un hotel in Puglia Ma è scappato per la

Juventus - Allegri : 'Il mio futuro? Di sicuro non c'è niente. Cristiano Ronaldo gioca' : TORINO - La notizia di giornata è che Cristiano Ronaldo sarà in campo contro il Frosinone, niente turnover per CR7 che punterà a migliorare il suo bottino di 20 reti stagionali con l'Atletico nel ...

Juventus – Nessuno sconto per Cristiano Ronaldo - Allegri in vista della sfida con il Frosinone : “non capisco perchè dovrebbe riposare” : Massimiliano Allegri protagonista della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Frosinone: il parere dell’allenatore bianconero in vista della sfida di campionato Massimiliano Allegri non sottovaluta il prossimo impegno di campionato della Juventus. I bianconeri affronteranno in casa il Frosinone, ma l’allenatore livornese non ha nessuna intenzione di risparmiare Cristiano Ronaldo in vista dell’incontro di Champions ...

Madalina Ghenea e l’aneddoto su Cristiano Ronaldo : “in una telefonata via Skype mi dimostrò la sua generosità” : Madalina Ghenea, ospite a ‘CR4 – La Repubblica delle donne’, parla di quando conobbe Cristiano Ronaldo: l’aneddoto della modella su CR7 Madalina Ghenea in occasione di uno spot pubblicitario conobbe qualche anno fa CR7. La modella romena torna a parlare del suo incontro con Cristiano Ronaldo a ‘CR4 – La Repubblica delle donne’. A Chiambretti la bellissima Madalina ha raccontato: “all’epoca ...

Cristiano Ronaldo diventa zio - la sorella di CR7 annuncia il lieto evento e Georgina Rodriguez condivide la loro gioia : Cristiano Ronaldo diventerà zio, la sorella di CR7 è in dolce attesa ed arriva anche il commento social di Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo sarà zio, ad annunciarlo la stessa sorella di CR7 su Instagram. Katia Aveiro sui social, a didascalia di una foto che la immortala con il pancione in vista, ha scritto: “non mi ricordo la mia vita prima di essere madre. Ed essendo una madre fa male, fa male così tante volte … ma fa male. Sento una ...

Madalina Ghenea : Cristiano Ronaldo - nozze con Matei e nuovo lavoro in Romania : Madalina Ghenea a Cr4 parla di Cristiano Ronaldo e del matrimonio mancato con Matei Madalina Ghenea è riapparsa in tv. La modella e attrice rumena è stata ospite di CR4, il programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4. Madalina ha ricordato con il conduttore lo spot che qualche anno fa ha girato con […] L'articolo Madalina Ghenea: Cristiano Ronaldo, nozze con Matei e nuovo lavoro in Romania proviene da Gossip e Tv.

Cristiano Ronaldo jr : 58 gol in 23 partite - è meglio di papà? -VIDEO- : Ronaldo JR- Numeri da capogiro e statistiche da predestinato. Il piccolo Cristiano Ronaldo jr, con l’Under 9 della Juventus, ha già messo a segno la bellezza di 58 gol in 23 partite. La Juventus lo osserva molto attentamente, e si prepara a blindarlo in vista del futuro. C’è chi lo paragona al papà per movenze, […] More

Juventus - bond a 5 anni necessari per ripagare Cristiano Ronaldo : La Juventus guida la classifica del campionato di Serie A e dopo il successo contro il Sassuolo ha allungato nuovamente sul Napoli, adesso la gara contro il Frosinone prima del fondamentale match contro l’Atletico Madrid per la Champions League. Fino al momento ottima stagione per Cristiano Ronaldo e nelle ultime ore è arrivata una mossa del club bianconero proprio in relazione all’acquisto del calciatore portoghese. La vendita ...

Cristiano Ronaldo sbarca a Marrakech - CR7 apre un hotel di lusso anche in Marocco : Cristiano Ronaldo apre un hotel a Marrakech, per il 2020 in Marocco pronta una struttura alberghiera dotata di ogni tipo di lusso Cristiano Ronaldo non fa soldi solo con il calcio. Gli affari di CR7 interessano altri tipi di settori come quello alberghiero. Dopo aver aperto il suoi primi hotel a Madeira ed a Lisbona, l’attaccante della Juventus ha intenzione di far diventare la ‘Pestana CR7’ una catena di hotel di lusso. ...

Buffon : "Champions? Che pressione alla Juventus!"/ "Cristiano Ronaldo? Grande intuizione di Agnelli" : Buffon, la Champions e come la viveva alla Juventus: "Che pressione...". Su Cristiano Ronaldo e l'impatto in bianconero: "Grande intuizione di Agnelli"

Cristiano Ronaldo apre un nuovo hotel a Marrakech : inaugurazione nel 2020 : L’hotel di Cristiano Ronaldo aprirà i battenti a Marrakech a inizio 2020. Con oltre 174 stanze, due ristoranti, un centro d’affari e una Spa con tutto quel che occorre per allenamenti ad alto livello, l’hotel si chiamerà “Pestana CR7”, il terzo albergo del brand creato da Cristiano Ronaldo in joint venture con Pestana. Il progetto “Pestana CR7” […] L'articolo Cristiano Ronaldo apre un nuovo hotel a ...

