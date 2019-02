Tokyo chiusa per festività Mista il resto dell' Asia

Borsa Tokyo in rosso. Shanghai ancora chiusa : Si muovono in ordine sparso le principali piazze asiatiche dove la Borsa di Tokyo che ha già chiuso le contrattazioni ha portato a casa un ribasso. Sotto i riflettori degli investitori restano le ...

Borsa Tokyo in lieve calo - Cina chiusa per Capodanno. Rally Sidney - buy scatenati su banche : L'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,19% a 20.844,45 punti.

Borse asiatiche in rosso. Chiusa la piazza di Tokyo : Avvio di settimana negativo per le principali Borse d'estremo oriente, orfane della guida di Tokyo rimasta Chiusa per festività . Rosso per le Borse cinesi , con Shanghai che arretra dello 0,68% ...

Mercati asiatici in declino. Tokyo chiusa per il Capodanno : ... apprezzatosi lunedì 31 dicembre dell'1,15%,, il nuovo anno inizia in arretramento per i Mercati dell'Asia, in scia all'ennesima conferma dell'impatto sull'economia di Pechino della guerra ...

Borsa : Asia a ranghi ridotti - Tokyo chiusa : ANSA, - MILANO, 24 DIC - Borse a ranghi ridotti in Asia e Pacifico, con Tokyo chiusa per festeggiare il compleanno dell'Imperatore, Sidney , +0,48%, in chiusura anticipata per la vigilia di Natale, ...

Borse asiatiche in ordine sparso. Chiusa Tokyo : Teleborsa, - Miste le piazze asiatiche in avvio di settimana , orfane della piazza di Tokyo rimasta Chiusa per festività. Ferme anche Singapore , Jakarta e Sydney . Chiude in via anticipata Hong Kong ,...