Sanremo Anniversary | 1999 2019 | venti anni di ‘Oggi sono io’ | dal Sanremo di Alex

(Di venerdì 8 febbraio 2019)Febbraio, è venerdì sera e il Teatro Ariston diattende il nome del vincitore della sezione "Giovani". A conquistare la palma di trionfatore è il chitarrista e compositore romanoBritti. Una vita per la sei-corde, un rapporto simbiotico con la chitarra, una carriera al servizio dei grandi della Musica internazionale, tra i quali 'the genius' Ray Charles e, poi, l'anima del session-man cede il passo al songwriter, al cantautore.Con "Oggiio", brano-vincitore del Festival didi 20fa, Britti mette a segno un colpo da maestro: una canzone elegante, che gioca su dinamiche vocali dal range molto ampio e, soprattutto, un ritornello raffinato ma capace di entrare nelle memorie degli ascoltatori di ogni età.In pochi giorni, la canzone raggiunge la vetta delle classifiche italiane e segna il miglior esordio nelle charts per una delle canzoni in gara ...