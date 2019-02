Emiliano Sala | il saluto del mondo del calcio | i messaggi di addio sui social

Morto Emiliano Sala - i messaggi di Torino - Fiorentina e Frosinone : “ACF Fiorentina si unisce al dolore dei familiari, degli amici, dei compagni di squadra e di tutto il mondo del calcio per la tragedia di Emiliano Sala . #RIP ”, è questo il messaggi o della Fiorentina dopo la triste notizie dell’identificazione del corpo di Emiliano Sala ritrovato nell’areo inabissato nel Canale della Manica. “Riposa in pace Emiliano ! # Emiliano Sala ”, scrive invece il Frosinone su ...

Emiliano Sala - lo struggente messaggio della sorella. Calcio in lutto - : L'intero mondo sportivo , e non solo, ha voluto salutare, per un'ultima volta, lo sfortunato calciatore. 'La tua anima nella mia anima brillerà per sempre, illuminando così, il tempo che resta della ...