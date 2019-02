15 libri sulla camorra che tutti devono leggere

fanpage

: @ilfoglio_it Spero con tutto me stesso di sbagliarmi ma vedo l'alba di un nuovo regime forgiato sulla superstizione… - CappusGallery : @ilfoglio_it Spero con tutto me stesso di sbagliarmi ma vedo l'alba di un nuovo regime forgiato sulla superstizione… - gro_zio : RT @Allimprovvisoil: La canapa ha una funzione straordinaria: non fumandola, ma stampandoci sopra libri. #ALLIMPROVVISOILGENIO https://t.co… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Cos'è lae come si combatte quest'organizzazione criminale? La storia ha dimostrato che spesso la penna è più forte della spada: per sconfiggere un fenomeno complesso e tentacolare come laè necessario capire le mafie, leggendo le inchieste e i reportage di scrittori e giornalisti. Dal libro sull'inchiesta Bloody Money a Gomorra di Roberto Saviano, ecco la nostra selezione didaper capire le mafie.Continua a