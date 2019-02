Fox The Walking Dead | su Sky i 123 episodi delle nove stagioni

Buon compleanno Simon & the Stars - Paolo Fox - Cristiano Ronaldo… : Buon compleanno Simon & the Stars, Paolo Fox, Cristiano Ronaldo… …Stefan De Vrij, Rodrigo Palacio, Carlos Tévez, Neymar, Carlo Vichi, Giorgio Olcese, Domenico Rosati, Giancarlo Tesini, Antonietta de Simone, Juan Carlos Morrone, Piero Focaccia, Rinaldo Ebasta, Mauro Pagani, Charlotte Rampling, Clemente Mastella, Sven Goran Eriksson, Gianfranco Agus, Silvia Verdone, Stefano Lepri, Souad Sbai, Peppi Nocera, Carolina Morace, Enrico Cappelletti, ...

The Blacklist con la sesta stagione su FoxCrime - arriva Christopher Lambert : Torna con la sesta stagione THE Blacklist, ogni venerdì dal 1 febbraio alle 21:55 solo su FoxCrime (canale 116 di Sky). La serie, plurinominata ai Golden Globe, ha tra i protagonisti Raymond...

Cast e personaggi di The Passage su Fox dal 28 gennaio - la nuova serie apocalittica tra vaccini e vampiri : Con i primi due episodi debutta The Passage su Fox dal 28 gennaio: la nuova serie della Fox basata sulla trilogia di romanzi bestseller di Justin Cronin - dai titoli The Passage, The Twelve e The City of Mirrors - ha esordito negli Stati Uniti solo il 14 gennaio e arriva a stretto giro anche in Italia sul canale 112 di Sky. Presentato in anteprima al Maxxi di Roma, nell'ambito del programma Cinema al Maxxi 2019 in scena dal 26 gennaio al 14 ...

The Passage su Fox - una bambina sarà la salvezza dell'umanità (o la sua fine) : The Passage arriva in Italia su Fox a pochi giorni di distanza dagli USA, con i primi due episodi da questa sera, lunedì 28 gennaio in prima tv assoluta. Una serie tv molto attesa con Fox Italia che sta bombardando di pubblicità canali social e televisivi e userà il lancio della serie per rinnovare il logo del canale.Tanta attesa e tante speranze per The Passage che però si scontrano con la realtà di due episodi senza mordente e senz'anima, in ...

Arriva su Fox [Sky] The Passage la serie prodotta da Ridley Scott : La ricerca dell’immortalità e la fine della civiltà umana sono nelle mani, o meglio nel corpo, di una bambina di 10 anni. La piccola Amy Bellafonte (Saniyya Sidney), infatti, è l’unica soluzione a un’epidemia di un virus che trasforma gli esseri viventi in creature...

Dal 28 Gennaio con The Passage arriva nuovo logo e veste grafica per Fox : Dal 28 Gennaio Fox (Sky, 112) cambia look. La nuova veste grafica del gruppo guidato in Italia da Kathryn Fink punta su funzionalità e luce con un logo che crea infatti un effetto di enfasi e trasparenza. Un nuovo logo e una nuova veste grafica che fanno il loro esordio in contemporanea con il lancio di The Passage, in prima visione assoluta dal 28 Gennaio il lunedì alle 21.00 su Fox (112, Sky), il vampire drama tratto ...

The Orville 2 - su Fox proseguono le avventure del Capitano MacFarlane : ...

The Orville 2 - su Fox la commedia sci-fi che omaggia i cult di genere : Seth MacFarlane (I Griffin, American Dad) torna in prima visione assoluta su FOX (Sky, 112) il giovedì alle 21.00 dal 10 gennaio con THE Orville 2, la commedia sci-fi che omaggia i cult di genere come Ai confini della realtà e Star Trek. Seth MacFarlane oltre che ideatore è anche il protagonista della serie, nei panni di Ed Mercer, pilota di comando della navicella spaziale USS Orville. Nella prima stagione il comandante...

The Masked Singer - la gara dei cantanti in costume sbarca su Fox : Prendete una pentola e fate bollire insieme The Voice e Tale e Quale Show, senza scordarsi di una spolverata di Cultura Moderna a fine cottura. Che otterrete? Con un'aggiustata di sale e pepe, una puntata di The Masked Singer, il nuovo game show di casa Fox, che a settimane dalla pubblicazione su YouTube dei primi trailer è finalmente apparso sugli schermi del pubblico televisivo statunitense.In che cosa consiste la trasmissione lo si ...

Oroscopo 2019 - Paolo Fox - Branko - Simon & The Stars - Rob Brezsny : le previsioni per l'anno nuovo : L'arrivo del nuovo anno offre l'occasione giusta per dare uno sguardo alle stelle: come sarà il 2019? E quali sorprese ci riserverà? Se per alcuni segni, come per il Leone, è tempo di riscossa, per altri, come per lo Scorpione, è giunto il momento di raccogliere i frutti di quanto seminato in passato. Ad ogni componente dello Zodiaco, in ogni caso, il 2019 regalerà qualcosa. Paolo Fox, Simon and The Stars, ...