Roma | sindaco Treviso | ' per Manuel ora la sfida più difficile | forse la più dura'

Roma - il sindaco Raggi annuncia : "Il nuovo stadio si fa" : Il nuovo stadio della Roma ha avuto il via libera definitivo: lo ha annunciato Virginia Raggi durante la presentazione della relazione tecnica del Politecnico di Torino sull'impianto che dovrebbe ...

ESCLUSIVA 'Er Faina' : "Grande lavoro di Simone Inzaghi. Io sindaco di Roma? Sarebbe un sogno" : Quali sono i prossimi progetti lavorativi che ti vedono protagonista? Non ho progetti al momento, ma mi piacerebbe fare un format nuovo su Facebook su ciò che è successo nel mondo in maniera comica, ...

Roma. Il sindaco ha ricevuto la delegazione di Uefa2020 : Il sindaco Virginia Raggi, insieme all’Assessore allo Sport Daniele Frongia, ha incontrato Guillaume Poisson, Head of Euro2020 Host Country Projects

Sindaco Melgrati a Roma per il futuro della Stazione di Alassio : ... Oligarchies within Democracies Pieffe Edizioni Filosofia e Scienze umane Gaetano Mosca: La classe politica , governanti e governati, Pieffe Edizioni Filosofia e Scienze umane Michels: Democracy and ...

Il vicesindaco Luca Bergamo : «Roma può difendersi da Matteo Salvini» : Bergamo, lei ha cominciato l'attività politica nella federazione giovanile comunista, poi nel '93 ha lavorato con Fiorella Farinelli, assessore della prima giunta Rutelli, e ora - 26 anni dopo - è ...

Primo nato del 2019 si chiama Italo/ Roma - i genitori sono dello Sri Lanka : il sindaco Raggi gli fa visita : Il Primo nato del 2019 si chiama Italo. Il bimbo pesa 4.8 chilogrammi ed è nato a Roma da genitori originari dello Sri Lanka.

Capodanno sicuro - a Roma divieto di botti e fuochi d'artificio : sindaco firma l'ordinanza : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza che vieta l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti di fine anno. Il provvedimento prevede il divieto ...

Capodanno a Roma : il sindaco vieta petardi - botti e artifici pirotecnici : E’ arrivata la firma del sindaco Virginia Raggi. Il primo cittadino Romano ha firmato l’ordinanza che vieta l’utilizzo di petardi,

Terremoto Roma - il Sindaco di Gallicano : “Tanta paura - ma senza danni” : La scossa di magnitudo 3.2, verificatasi poco prima dell’una di questa notte, nella zona est di Roma con epicentro a Gallicano nel Lazio “ha provocato molta paura ma per fortuna al momento non risultano danni e persone né a case, né a edifici pubblici e storici”. Lo riferisce all’Adnkronos il Sindaco di Gallicano, Comune a circa una quarantina di chilometri dalla Capitale, che subito dopo la scossa si è attivato per ...

Il sindaco Rinaldo Marchesi fa il bilancio del 2018 del Comune di Barbarano Romano : ... ai componenti la Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale, ai componenti della Protezione Civile Comunale, ai Guardiaparco del Parco Regionale Marturanum ed al mondo scolastico e della prima ...

Rifiuti Roma - la Raggi chiede aiuto - il sindaco di Torino (Appendino - M5S) pronta ad aiutarla : Virginia Raggi chiede un aiuto per l’emergenza Rifiuti di Roma, il sindaco Appendino di Torino pronta ad aiutarla Le gemelle diverse, le chiamavano. Chiara Appendino e Virginia Raggi sono diventate sindaco lo stesso giorno. La prima a Torino, battendo a sopresa Piero Fassino, la seconda a Roma, superando agevomente Roberto Giachetti. Oggi, dopo due anni e mezzo di amministrazione, sono ancora pronte a darsi una mano. In questo caso è ...

Incendio Tmb Salario - Raggi aumenta la Tari/ Sindaco Roma - "speriamo di poco" : è caos rifiuti : Incendio Tmb Salario, è emergenza rifiuti a Roma: Sindaco Virginia Raggi aumenta la Tari, 'speriamo di poco', ma il rincaro è già vicino ai 50' in più

Milano - il sindaco Sala : “Mi ricandiderei per completare riapertura Navigli. Questa città è un altro mondo rispetto a Roma” : “Se dovessi decidere oggi non avrei dubbi: mi ricandiderei“. Così Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in un’intervista a La Stampa in cui parla della sfida di Milano, quella di rendere nuovamente navigabili i Navigli, sviluppandoli e ampliandoli. “Per l’inaugurazione della prima parte del progetto potrei essere ancora sindaco della città, se fra due anni mi verrà riconfermata la fiducia“, prosegue il ...

