La fidanzata di Manuel Bortuzzo | Quel motorino è spuntato dal nulla Si teme

(Di martedì 5 febbraio 2019) "nero èdal". Martina, di 16 anni, è la ragazza di, nuotatore 19enne ferito da un colpi di arma da fuoco dopo un agguato, a Roma. Una delle ipotesi è che si sia trattato di uno scambio di persona. La ragazza era con lui al momento dell'aggressione, lo scorso 2 febbraio, ed ha raccontato la vicenda su Il Messaggero.nero èdale io eravamo di spalle. Pioveva. Avevamo i giacconi tirati su. All'improvviso, lui si è girato verso di me e ha gridato "Mi hanno sparato, chiama Alessandro", il suo amico, e si è accasciato a terra. Ho temuto che fosse mortoIl ragazzo è ricoverato al San Camillo di Roma, in prognosi riservata. È stato sottoposto ad un intervento per rimuovere uno dei proiettili, vicino all'undicesima vertebra. I medici sono preoccupati per la ...