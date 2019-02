Di Maio torna da ministro al suo liceo | ricordi e contestazioni

Reddito - Di Maio : «Ecco la prima card - lo Stato torna amico». Sito attivo : Il premier Conte e Luigi Di Maio presentano Sito e card per il Reddito di cittadinanza. Da oggi è online il portale all'indirizzo Redditodicittadinanza.gov.it, sono disponibili tutte le...

Luigi Di Maio presenta la card per il reddito di cittadinanza : "Lo Stato torna amico" : "Ecco la prima card del reddito di cittadinanza della storia della Repubblica italiana, è la prima di circa 3 milioni di carte. Quella che vedete è la numero 1". Così il vicepremier Luigi Di Maio ha presentato la card per il reddito di cittadinanza, con cui "si ristabilisce il rapporto di fiducia tra lo Stato e i cittadini". Lo Stato, ha ribadito, "torna amico dei cittadini" dopo "la batoste pro austerity".Dal palco ...

Di Maio torna nel suo liceo a Pomigliano tra le mini-contestazioni di operai e studenti : Un centinaio di studenti, insieme con alcuni lavoratori aderenti ai Si Cobas, hanno contestato il ministro del lavoro, Luigi Di Maio, al suo arrivo nel liceo "Imbriani" a Pomigliano d'Arco (Napoli), dove il vicepremier parteciperà ad un convegno.Il ministro, che era atteso all'ingresso dei cancelli, è stato duramente contestato da alcuni lavoratori dell'ex consorzio di bacino e dai licenziati dello stabilimento Fca di Pomigliano ...

Governo - Di Maio : Andrà avanti - se fallisce tornano quelli di prima : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio torna nella sua vecchia scuola a Pomigliano - ma agli studenti è vietato protestare : Domattina Luigi Di Maio tornerà da vicepremier nel liceo in cui tredici anni fa conseguì la maturità, il liceo classico-scientifico Imbriani di Pomigliano d'Arco. Qui il ministro del Lavoro e dello ...

Carlo Calenda : "M5S non farà mai cadere il Governo - se no Di Maio torna a fare quello che faceva prima - cioè nulla" : "I 5 Stelle non faranno mai cadere questo Governo. Hanno la regola dei due mandati, per cui se facessero cadere il Governo, Di Maio tornerebbe a fare quello che faceva prima, cioè nulla. Sarei molto tranquillo su quello che faranno i 5 Stelle, non so la Lega invece". Carlo Calenda, intervistato su Sky Tg24 nel corso de "L'Intervista" di Maria Latella, non crede a una precipitazione nella maggioranza legata all'autorizzazione a procedere ...

Calciomercato - El Kaddouri torna in Italia : giocherà al Parma. Udinese - preso De Maio dal Bologna : Le lancette corrono: mancano pochi giorni al termine del Calciomercato. Chi resta molto attivo è il Parma, che sta provando a piazzare gli ultimi colpi per completare la rosa a disposizione di Roberto ...

Da Berlusconi a Di Maio - passando per Renzi : torna il totem del milione di posti di lavoro : Il copyright appartiene senz’altro a Silvio Berlusconi che nel 1994 prometteva la creazione di un milione di posti di lavoro. Venticinque anni dopo il Governo giallo-verde torna a fare quella promessa: il decretone che battezza il reddito di cittadinanza fortemente voluto da Luigi Di Maio, infatti, punta a reinserire nel mercato del lavoro «un milione di individui»...

Manovra - Di Maio : Torna Stato Sociale - byebye Stato elitario : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio : boom economico potrebbe tornare : 14.11 Il ministro dello Sviluppo economico, Di Maio,ritiene che "potrebbe rinascere un nuovo boom economico". "Negli anni '60 avemmo le autostrade, ora dobbiamo lavorare alla creazione delle autostrade digitali", ha detto agli Stati generali di consulenti del lavoro. Poi ha sottolineato: "Con quota 100avremo la norma per riportare alla normalità le pensioni dei sindacalisti" e ha aggiunto: "Dobbiamo farla finita con l'uomo solo al ...

"Italias Got Talent torna dall'11 gennaio con Bisio - Matano - Pellegrini e Maionchi : Una nuova edizione italiana al via per ' Italia's Got Talent ' che torna in scena alla ricerca di Talenti a tutto campo. L'appuntamento con la prima puntata del Talent prodotto da Fremantle e ...

