Sampdoria | Giampaolo | ' Napoli superiore Saponara mezzala? Solo se'

Quagliarella può entrare nella storia - Giampaolo : “preferirebbe una vittoria della Sampdoria al record” : “Quagliarella preferirebbe una vittoria della Sampdoria, piuttosto che un record personale”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della trasferta di campionato Napoli, una partita molto importante e che può lanciare definitivamente il club blucerchiato. Domani Quagliarella in caso di gol arriverebbe a quota dodici partite consecutive in gol superando il record di Batistuta che dura ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Quagliarella può entrare nella storia' : 'Quagliarella preferirebbe una vittoria della Sampdoria, piuttosto che un record personale'. Così il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della trasferta di Napoli. Domani Quagliarella ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Napoli avversario difficile - ma dobbiamo dire la nostra» : GENOVA - " Napoli ? È fortissimo, non ha mai perso in casa ". Così Marco Giampaolo , in conferenza stampa, sul prossimo avversario. " Hanno qualità straordinarie - prosegue il tecnico doriano -, sarà ...

Sampdoria - Giampaolo : "Io e Quagliarella opposti e felici" : Giampaolo, un paio d'anni fa ci disse: cerco progetti, non panchine. Lo ha trovato? 'Quello che dissi è coerente con il progetto ampio che stiamo portando avanti: gioco, crescita del parco giocatori, ...

Sampdoria - Giampaolo elogia Quagliarella : “Ecco cosa gli ho chiesto…” : Sampdoria Quagliarella – Il momento che sta vivendo Fabio Quagliarella è ormai sotto gli occhi di tutti. Il fuoriclasse napoletano, attaccante della Sampdoria e centravanti della Nazionale italiana sta stupendo tutti e ha addirittura eguagliato il record detenuto da Gabriel Batistuta. Adesso a Napoli, nella partita di domani alle 18 contro la formazione di Ancelotti, […] L'articolo Sampdoria, Giampaolo elogia Quagliarella: ...

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Sampdoria : diretta tv. Per Giampaolo dubbio tra Colley e Tonelli - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Sampdoria: diretta tv. Ecco le mosse dei due tecnici per gli schieramenti attesi domani, nella 22giornata di Serie A.

Sampdoria - senti Giampaolo : “Quagliarella in Nazionale? No grazie” : Sampdoria, Marco Giampaolo non crede sia corretto convocare Quagliarella in Nazionale solo per un piccolo contentino temporaneo “Quagliarella in Nazionale? Fabio non ha bisogno di un contentino, a quell’età va a caccia di risultati importanti, la convocazione va contestualizzata. Se Mancini ne ha bisogno lo convoca. Fabio ha i numeri per farsi rispettare perché fa gol, se pensa che può essere utile lo convochi. E’ stato ...

Sampdoria-Udinese - Giampaolo : “Record Quagliarella? È un grandissimo” : Sampdoria-Udinese 4-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato della vittoria sull’Udinese: “Sono soddisfatto, siamo sempre stati propositivi. Partita di grande mentalità, sulla quale lavoriamo sempre. Non giochiamo per essere attendisti, dobbiamo divertirci e divertire”. LEGGI ANCHE: Pagelle Sampdoria-Udinese 4-0, highlights e tabellino del ...

Sampdoria - Ferrero schietto : “qui ho preso calci in culo che non merito. Zapata? Strozzerei Giampaolo…” : Il presidente blucerchiato ha parlato senza filtri, rivelando anche un curioso retroscena relativo a Samuel Eto’o schietto e sincero, come ormai ci ha abituato dal momento della sua nomina a presidente della Sampdoria. Tanti spunti nell’intervista di Massimo Ferrero rilasciata a Telenord, nel corso della quale il numero uno blucerchiato non ha lesinato qualche frecciatina al popolo doriano. ZAPATA – Mauro ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Inter ricordo d'infanzia. Andersen? Se Spalletti mi chiede...' : L'occasione era quella di un evento benefico, ossia la quindicesima edizione del premio 'Amici dei bambini'. Quando però tanti protagonisti del mondo del calcio si riuniscono nello stesso luogo, parlare di Serie A è praticamente inevitabile. E se tra i premiati c'è anche Marco Giampaolo , è logico che il discorso scivoli anche sulla Sampdoria ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Per l'Europa ci siamo anche noi» : MILANO - " l'Europa è un'ambizione per tantissime squadre, noi siamo tra queste, almeno la classifica per il momento dice così". Esordisce così Marco Giampaolo , allenatore della Sampdoria , durante ...

Fiorentina-Sampdoria - Giampaolo : 'Noi al 30% - colpa mia. Muriel? Appesantito - ma che qualità' : Subito dopo l'incontro tra Fiorentina e Sampdoria , terminato 3-3, l'allenatore dei doriani ha parlato ai microfoni di Sky: "Probabilmente ci siamo arrivati male perché abbiamo sbagliato tanto, ai ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Il pareggio è giusto» : FIRENZE - Non si lamenta del risultato finale, Marco Giampaolo . Dopo il 3-3 del Franchi tra Fiorentina e Sampdoria , il tecnico blucerchiato affferma a Sky Sport: "Evidentemente siamo arrivati male alla partita. Abbiamo sbagliato tanto, tecnicamente e nell'attenzione. Alla squadra ho detto che nel primo tempo aveva giocato al 30 per cento delle loro ...

Calciomercato Sampdoria - Giampaolo : 'Defrel resta. Parte Kownacki' : La notizia era già nell'aria da tempo, ma adesso la conferma arriva direttamente da Marco Giampaolo: Dawid Kownacki lascerà la Sampdoria a gennaio . "Chi Parte tra Gregoire Defrel e Kownacki? Il ...