Pallavolo Supervolley torna in edicola con il primo numero del 2019 Ecco le

oasport

: Luca #Vettori in copertina sul numero di gennaio/febbraio 2019 di #PallavoloSupervolley, da oggi in tutte le edicol… - trentinovolley : Luca #Vettori in copertina sul numero di gennaio/febbraio 2019 di #PallavoloSupervolley, da oggi in tutte le edicol… - OA_Sport : #Pallavolo #Volley #Supervolley Da oggi in edicola il nuovo numero di Pallavolo Supervolley - enricospada2 : #Pallavolo #Volley #Supervolley Da oggi in edicola il nuovo numero di Pallavolo Supervolley -

(Di venerdì 1 febbraio 2019)incon ildele lo fa raccontando la rinascita di Luca Vettori. Dopo un’estate senza azzurro, l’opposto di Trento si è riscattato con un grande inizio di stagione culminato con la conquista del Mondiale per club. Un trofeo in bacheca e un altro, la Coppa Italia, da rincorrere nella final four di Bologna in programma il 9 e 10 febbraio. Stesso trofeo che, tra le ragazze, rincorrono Sara Bonifacio – protagonista del personaggio femminile del mese – e la sua Busto Arsizio il 2 e 3 febbraio a Verona.Date e formula degli Europei aprono il focus su una stagione fondamentale per la nazionale maschile, all’interno della quale la rassegna continentale perde di peso specifico rispetto all’appuntamento clou del torneo di qualificazione olimpica. Cristina Chirichella, capitano delle vice campionesse del mondo azzurre, apre ...