Juve | Allegri | Niente crisi | ci sta di toppare una gara

Juventus-Parma - Allegri LIVE : 'Chiellini - nulla di grave. Giocano Mandzukic e Caceres' : LIVE 15:58 1 feb Qual è il suo pensiero su alcune critiche dei tifosi? Io dico che negli ultimi quattro anni abbiamo disputato due finali di Champions League, oltre a un ottavo e ad un quarto di ...

Juventus - la conferenza stampa di Allegri : le ultime di formazione e le critiche dei tifosi : La Juventus è reduce dalla brutta sconfitta nella gara di Coppa Italia contro l’Atalanta, debacle per i bianconeri che hanno dovuto fare i conti con un pesantissimo ko con il risultato di 3-0. Nel frattempo la squadra di Massimiliano Allegri è tornata al lavoro in vista della gara di campionato contro il Parma, l’obiettivo è quello di continuare la marcia scudetto, in conferenza stampa si è presentato l’allenatore ...

Juventus-Parma - Allegri svela parte della formazione e poi tuona : “critiche ingiuste” : Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha detto la sua in merito al momento bianconero ed all’infortunio di Chiellini Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Parma. Il tecnico come di consueto ha svelato qualche dettaglio di come sarà la formazione bianconera per l’occasione: “Domani giocherà Caceres. E’ un giocatore affidabile ...

Juventus - la conferenza stampa di Allegri LIVE : bianconeri alla ricerca del riscatto : La Juventus è reduce dalla brutta sconfitta nella gara di Coppa Italia contro l’Atalanta, debacle per i bianconeri che hanno dovuto fare i conti con un pesantissimo ko con il risultato di 3-0. Nel frattempo la squadra di Massimiliano Allegri è tornata al lavoro in vista della gara di campionato contro il Parma, l’obiettivo è quello di continuare la marcia scudetto, in conferenza stampa si è presentato l’allenatore ...

Juventus-Parma - conferenza Allegri : “Gioca Caceres - torna Mandzukic” : JUVENTUS PARMA conferenza Allegri- Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match tra Juventus e Parma. Il tecnico bianconero ha voglia di rilanciare la Juventus dopo la sanguinosa sconfitta contro l’Atalanta, la quale è costata l’eliminazione ai bianconeri dalla Coppa Italia. Contro il Parma servirà una Juventus più compatta e cinica, brava a […] L'articolo Juventus-Parma, conferenza Allegri: ...

Juventus-Parma - conferenza Allegri : LIVE ore 15 : 30 : JUVENTUS PARMA conferenza Allegri- Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match tra Juventus e Parma. Il tecnico bianconero ha voglia di rilanciare la Juventus dopo la sanguinosa sconfitta contro l’Atalanta, la quale è costata l’eliminazione ai bianconeri dalla Coppa Italia. Contro il Parma servirà una Juventus più compatta e cinica, brava a […] L'articolo Juventus-Parma, conferenza Allegri: LIVE ore ...

Juve-Benatia - retroscena rottura : "dolorini sospetti" e screzi con Allegri : Dopo gli infortuni patiti da Bonucci e Chiellini , i tifosi della Juventus continuano a interrogarsi sui reali motivi della cessione di Medhi Benatia , che soprattutto nel prossimo mese si sarebbe ...

Juve - debacle in Coppa Italia : Allegri riflette su centrocampo a due : La sconfitta maturata in Coppa Italia contro l'Atalanta ha fatto scattare un campanello d'allarme importante in casa Juventus. L'altra sera a Bergamo la sconfitta è stata netta ed ha stupito come una squadra con un organico superiore si sia arresa ad avversari intraprendenti, ma sicuramente di livello tecnico inferiore. La debacle ha allarmato anche il presidente Andrea Agnelli che ieri si è recato alla Continassa per parlare con la squadra. ...

Juve - la sveglia di Agnelli. Allegri ha cinque problemi : E' stato un 3-0 netto, quasi mai in discussione quello dell'Atalanta con la Juventus. Soprattutto, si è vista una squadra con diversi problemi a venti giorni dalla partita dell'anno, in trasferta ...

Juventus : litigi Allegri-Benatia - l'esordio di Caceres e la rabbia di Cr7 : Juventus, i segreti di casa bianconera dopo la debacle di Bergamo: sorride Allegri, Chiellini e Bonucci accorciano i tempi La debacle di mercoledì contro l'Atalanta in Coppa Italia ha scosso il mondo Juventus e Tuttosport fa un viaggio tra i segreti di casa bianconera. Emergono interessanti retroscena sull'addio di...

Juventus in difficoltà - Agnelli alla Continassa con Allegri : Una dura lezione, ma che deve essere di insegnamento. La Juventus prova a rialzarsi dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, contro l'Atalanta, prima sconfitta della stagione. "Non e' una serata da dimenticare. E' una serata da ricordare, spesso, per evitare che ricapiti", sottolinea mister Allegri, che chiede ai suoi giocatori di metabolizzare il 3-0 di Bergamo. Perche' non si ripeta piu'. Perdere, quando sei abituato a vincere, fa male, come ...

Juve - Agnelli alla Continassa. Chiacchierata con Allegri : L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, 51 anni, e il presidente Andrea Agnelli, 43. Getty È una presenza frequente agli allenamenti bianconeri, ma oggi si è notata di più la visita del ...

Juve umiliata dall’Atalanta - il tweet a ‘freddo’ di Allegri è delirante : “Non e’ una serata da dimenticare. E’ una serata da ricordare, spesso, per evitare che ricapiti”. E’ questo il tweet di Massimiliano Allegri, dopo la debacle in Coppa Italia contro l’Atalanta ha commentato così la sconfitta. Primo ko della stagione in Italia, per la Juventus che adesso si prepara ad affrontare il Parma in campionato. Prestazione da dimenticare per la Juventus che è rimasta negli ...

La moviola di Atalanta-Juventus : Allegri espulso - chiedeva un fallo prima del 2-0 : Al 40' del primo tempo espulso Allegri , per proteste dopo il 2-0 di Zapata . Esploso dopo il gol del colombiano, il tecnico bianconero aveva iniziato a protestare prima della rete, per un intervento ...