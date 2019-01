Pil | noi speriamo che ce la caviamo

Istat - Italia in recessione. Pil -0 - 2% nel quarto trimestre. Di Maio : governi prima di noi hanno mentito. Padoan : parole infami : E «siccome abbiamo una fase di rallentamento che viene dall'economia globale, la reazione dell'Italia deve essere su due assi: investimenti privati e pubblici». Giudizi preoccupati arrivano anche dai ...

Istat - Italia in recessione. Pil -0 - 2% nel quarto trimestre 2018. Di Maio : governi prima di noi hanno mentito : Il dato era stato anticipato ieri dal premier Giuseppe Conte nell’accenno a quella «ulteriore contrazione del Pil» che sarebbe arrivata poi oggi. La seconda consecutiva che tecnicamente determina, appunto, l'ingresso in una fase di recessione. Ma allo stesso tempo il presidente del Consiglio si è detto sicuro in un pronto recupero già a partire dalla seconda metà del 2019...

Conte vede arrivare la recessione : "Il Pil rallenta ancora ma non dipende da noi" : L'economia italiana in recessione. Il verdetto definitivo arriverà giovedì mattina quando l'Istat annuncerà i dati sul Pil del quarto trimestre, ma le previsioni del premier Giuseppe Conte non lasciano margini di interpretazione: dopo la contrazione dello 0,1% registrata nel terzo trimestre, la crescita del Pil italiano vedrà il segno meno anche negli ultimi tre mesi del 2018. Si parla di recessione "tecnica", che si ...

Renzi : 'Con noi il Pil era positivo - con Salvini e Di Maio torneremo in recessione' (VIDEO) : E' il giorno dopo l'approvazione del così detto "decretone". Lega e Movimento Cinque Stelle esultano per aver portato a compimento il progetto di regalare agli italiani Quota 100 e reddito di cittadinanza. Due misure fortemente osteggiate dalle opposizioni, che non le ritengono funzionali alla crescita del paese, ma mero assistenzialismo o sistemi per distribuire denaro a fini elettorali. Matteo Renzi parla ancora una volta attraverso la sua ...

Pil E LAVORO/ La scommessa della Romania che può aiutare anche noi : Dal 1° gennaio è iniziato il semestre di Presidenza dell'Ue della Romania, Paese che economicamente sta vivendo un buon periodo

Pil : V.Visco - 'politiche sbagliate handicap Italia - noi sempre peggio degli altri'/Adnkronos - 2 - : Si pensava che potesse bastare abbassare le tasse ed elargire bonus, senza avviare una politica di investimenti e di profonda riorganizzazione industriale". "Ora la situazione è ancora peggio", ...

Pil : V.Visco - 'politiche sbagliate handicap Italia - noi sempre peggio degli altri'/Adnkronos : Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Roma, 12 gen. , Adnkronos, , di Cristina Carlini, - "Se l'economia cresce noi cresciamo meno degli altri; se l'economia non va, noi andiamo peggio degli altri. Purtroppo, noi ci troviamo con questo handicap tradizionale". Un handicap storico, frutto di "disastri" fatti in passato e problemi strutturali "mai ...