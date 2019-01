Chi è Francesco | il figlio di Daniele Liotti

Esonero Di Francesco - Pallotta se ne lava le mani : “decide MonChi” : Esonero Di Francesco, James Pallotta ha sorpreso tutti con le sue parole in merito al possibile cambio in panchina della Roma Esonero Di Francesco, il possibile capovolgimento sulla panchina della Roma sta facendo molto discutere in queste ore. Quella col Milan potrebbe essere una gara da dentro o fuori per il tecnico, Paulo Sousa si scalda, intanto c’è incertezza su chi dovrebbe prendere la fatidica decisione ...

Roma - Di Francesco si giocherà la panChina contro il Milan : La pesante sconfitta in Coppa Italia non costa la panchina ad Eusebio Di Francesco : la dirigenza della Roma è spaccata sulla decisione da prendere in merito alla guida tecnica, si è perciò deciso di ...

Roma sempre peggio - Di Francesco risChia : Al peggio non c'è mai fine. Tre giorni dopo il mortificante secondo tempo di Bergamo, la Roma ha saputo tremendamente superarsi. Dopo quei 45 minuti imbarazzanti contro l'Atalanta, la squadra di Di ...

Roma - Di Francesco 'La responsabilità è mia - ma non mi dimetto'. MonChi per ora lo conferma 'Chiediamo scusa' : FIRENZE - 'La responsabilità di questa sconfitta è mia ma non mi dimetto. Chiedo solo scusa ai tifosi'. Eusebio Di Francesco è affranto dopo la debacle in Coppa con la Fiorentina: 'Credo che ogni ...

Roma - Di Francesco : "Non mi dimetto - deluso dalla squadra". MonChi Chiede scusa : "Sono amareggiato ma non mi dimetto. Sono deluso dalla squadra. Basta alibi. Così non va". Rabbia Di Francesco dopo il tracollo della Roma a Firenze. "Per me è il giorno più difficile della mia vita, ...

Roma - Di Francesco : 'Deluso - ma non mi dimetto'. MonChi : 'Chiediamo scusa' : La Roma è fuori dalla Coppa Italia. Ma, soprattutto, i giallorossi sono stati umiliati a Firenze: i viola di Stefano Pioli hanno travolto la Roma, vincendo per 7-1. E a rompere il silenzio in casa ...

Fiorentina-Roma - Di Francesco : “non mi dimetto”. MonChi : “giorno più doloroso della mia storia di ds” : “Oggi è il giorno più doloroso della mia storia di ds. Mai vissuto una cosa così, una partita del genere è dura e ora possiamo solo chiedere scusa a tutti i tifosi della Roma, quelli che erano qui e quelli che stavano a casa”. Sono le parole di Monchi Monchi, ai microfoni di Roma Tv, dopo la debacle contro la Fiorentina. “Immagino come possano stare oggi i tifosi – aggiunge – e io posso solo ripetere ...

Coppa Italia – Roma umiliata - Di Francesco Chiede scusa : “prestazione vergognosa! Dimissioni? Lasciamo perdere” : Di Francesco commenta l’amaro ko di oggi della Roma contro la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia: l’allenatore giallorosso tra scuse e valutazioni “C’è solo da chiedere scusa per la prestazione nei confronti dei tanti tifosi venuti a Firenze. Faccio fatica a dare spiegazioni nella dinamica di una gara giocata al di sotto delle nostre possibilità, sono il primo a chiedere scusa per una prestazione ...

7-1 Viola - Roma umiliata : Chiesa trascina la Fiorentina - Di Francesco risChia l’esonero! : Coppa Italia, Federico Chiesa ha dominato in lungo ed in largo portando in semifinale la Fiorentina con un 7-1 senza storia Dominio Viola al Franchi. Questa sera è andato in scena il secondo quarto di finale di Coppa Italia, con la netta affermazione della Fiorentina sulla Roma, sempre più in crisi dopo la rimonta subita in campionato dall’Atalanta. L’incontro odierno è stato gestito al meglio dalla squadra di Pioli, capace di ...

Fiorentina-Roma - dalle 18.15 La Diretta Di Francesco sChiera SChick e Pastore : La seconda gara dei quarti di finale vede affrontarsi al Franchi Fiorentina e Roma, entrambe alla ricerca di una vittoria che svolti la stagione. Reduci dal colpo esterno agli ottavi sul campo del ...

Fiorentina-Roma - Di Francesco : 'OcChio a Muriel - non possiamo permetterci più errori' : "Ci teniamo tanto alla Coppa Italia, c'è voglia di andare avanti. Cercheremo di conquistare la semifinale , sapendo che giochiamo fuori casa davanti a tanti tifosi viola". Così l'allenatore della Roma,...

Roma - Mancini riChiesto da Di Francesco : c’è l’intesa con l’Atalanta : Roma Mancini – La Roma è al lavoro per il mercato, un lavoro duro quello di Monchi che è chiamato a rinforzare una rosa che deve diventare competitiva per la lotta Champions. Monchi lavora in questi giorni già per l’estate, oltre che per (eventuali) riparazioni invernali. Ed infatti è confermato l’interesse per Gianluca Mancini, 22 anni, […] L'articolo Roma, Mancini richiesto da Di Francesco: c’è l’intesa con ...

Roma : Di Francesco - MonChi e i giocatori nel mirino dei tifosi : La frase più triste, forse, è anche la più elegante. La scrive su Instagram un malinconico Simone, che ammette: 'Più che lupi, siamo chihuahua'. Benvenuti al nuovo psicodramma dell'universo Romanista, ...