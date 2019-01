Allerta neve in Liguria

Maltempo : Milano - Allerta neve - da domani scatta monitoraggio : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - allerta neve a Milano. In una nota, il Comune fa sapere che "valutato il bollettino del centro previsionale di Regione Lombardia, ha deciso di attivare il Centro operativo comunale (Coc) presso la centrale operativa della Protezione civile, al quale prendono parte le di

Ancora neve e freddo : 24 ore di Allerta : L’avviso di colore giallo è scattato alle 16 di oggi. Sarà arancione solo per le province di Savona e Genova venerdì dalle 8 alle 18 |

Allerta Meteo Como - neve in arrivo : scuole chiuse domani 01 Febbraio : Allerta Meteo e scuole chiuse domani a Como. In una nota, il Comune informa che “alla luce delle nevicate previste dalla tarda serata di oggi e a seguire nella mattinata di domani con progressiva attenuazione nel corso della giornata, il sindaco Mario Landriscina, in seguito alla riunione in prefettura, nella quale si è preso atto delle criticità conseguenti alle avverse condizioni Meteo, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine ...

Allerta Meteo Trentino Alto Adige : criticità gialla - neve in arrivo : Da stasera fino alle prime ore di domenica 3 febbraio un’intensa perturbazione interesserà il Trentino. Sono attese nevicate anche a bassa quota nelle prime fasi dell’evento fino alla tarda mattinata di domani (5-15 centimetri a seconda delle zone). Si registrera’ poi un innalzamento della quota neve fino a circa 1.500 metri sui settori meridionali e circa 1.000 metri su quelli settentrionali, con ulteriori 40-70 centimetri di ...

Allerta Meteo - neve a Milano : il Comune attiva il monitoraggio : Valutato il bollettino del centro previsionale di Regione Lombardia, il Comune di Milano ha deciso di attivare il Centro operativo comunale (Coc) presso la centrale operativa della protezione civile, al quale prendono parte le direzioni Mobilità e Ambiente, sicurezza e polizia locale, a partire dalle 5 di domani, venerdì primo febbraio, per monitorare la situazione Meteo e le precipitazioni in città. Lo rende noto Palazzo Marino. Il Coc ...

Allerta Meteo - tanta neve in pianura Venerdì 1 Febbraio al Nord : la Protezione Civile attiva l’Unità di Crisi – LIVE : Alla luce delle previste condizioni Meteo avverse per le prossime ore, con nevicate abbondanti fino a quote di pianura su gran parte delle regioni settentrionali, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha presieduto una riunione in videoconferenza con le regioni interessate, per fare il punto della situazione sullo scenario atteso e sulle misure messe in campo sul territorio allo scopo di ridurre al minimo i disagi per la ...

Meteo - Allerta neve : le scuole chiuse domani 1 febbraio 2019 : Meteo, allerta neve: le scuole chiuse domani 1 febbraio 2019 Diverse amministrazioni comunali in Piemonte hanno disposto la chiusura degli istituti scolastici: ad Asti resteranno chiusi fino a sabato. Le misure riguardano anche alcuni comuni del Cuneense e dell’Alessandrino Parole chiave: ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per 1 e 2 Febbraio 2019 : allarme neve e alluvioni al Centro/Nord - forte vento di scirocco al Sud : Allerta Meteo – Una saccatura Nord-atlantica, in discesa verso il Mediterraneo occidentale, tende a innescare un flusso di correnti caldo-umide sud-occidentali verso l’Italia, che determinerà nevicate diffuse su gran parte delle regioni settentrionali. Nello stesso tempo l’intensificarsi dei venti sulle regioni centrali apporterà piogge sui settori esposti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta Meteo Piemonte : neve in arrivo - previsti 10 cm a Torino : E’ Allerta neve in Piemonte per l’arrivo di una perturbazione che dalle prossime ore interesserà tutta la regione, a partire dalle Alpi, con precipitazioni diffuse fino in pianura. Sulla base delle previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la protezione ambientale, la Protezione civile ha emesso una allarta arancione per la Valle Tanaro, nel Cuneese, la valle Scrivia nell’Alessandrino e le valli Belbo e Bormida ...

Scuole chiuse venerdì 1 febbraio per Allerta neve : la decisione delle Regioni sul maltempo : Dove resteranno chiuse le Scuole venerdì 1 febbraio? A causa del maltempo e dell'allerta neve molti comuni hanno già deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza. Ecco l'elenco in aggiornamento delle Regioni interessate: dal Piemonte alla Lombardia alla Liguria.Continua a leggere

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : domani criticità per pioggia - neve e vento : La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo per la perturbazione in arrivo domani, che porterà piogge e neve, con conseguente pericolo valanghe e rischio mareggiate. L’avviso riguarda il periodo compreso tra le 6 del mattino di domani e le 12 di domenica 3 febbraio. L’intero territorio regionale sara’ coinvolto dal fenomeno: l’area dell’Alto Friuli per quanto riguarda ...

Allerta Meteo - FOCUS su neve e alluvioni del weekend al Nord : fino a 250mm di pioggia tra Liguria e Toscana - 2 metri di neve sulle Alpi orientali [MAPPE e DETTAGLI] : 1/11 ...