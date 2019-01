Volley | Papi e Giretto due star azzurre nello staff di Blengini

Volley - Samuele Papi e Giacomo Giretto tornano in Nazionale! Le icone nello staff dell’Italia : Samuele Papi e Giacomo Giretto tornano insieme in Nazionale a 25 anni di distanza dal trionfale Mondiale 1994 quando la Generazione dei Fenomeni conquistò il secondo titolo iridato consecutivo battendo l’Olanda per 3-1 nella mitologica finale di Atene. Il Consiglio Federale ha infatti deciso di inserire i due ex giocatori nello staff dell’Italia di Volley maschile: il 45enne schiacciatore, che ha lasciato l’attività agonistica ...