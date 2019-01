Coppa Italia | la Juventus cade a Bergamo e dice addio al possibile triplete

Coppa Italia – Juve eliminata - sfuma il sogno Triplete : le esilaranti reazioni social [GALLERY] : Juve ko, sfuma il sogno Triplete: il web non risparmia i bianconeri, nella gallery le esilaranti reazioni social Un clamoroso colpo di scena, questa sera, dallo Stadio Atleti Azzurri d’Italia: l’Atalanta ha eliminato la Juventus dalla Coppa Italia, staccando così il pass per le semifinali della competizione. Un brutto colpo per la squadra guidata da Massimiliano Allegri che dice così definitivamente addio al sogno Triplete. Non ...

E’ la Coppa Italia delle outsider ma non delle sorprese : Atalanta o Fiorentina in finale con un piccolo-grande sogno chiamato Champions : E’ la Coppa Italia delle outsider non certo delle sorprese. Sì perchè Atalanta e Fiorentina non possono essere considerate delle sorprese ma ormai delle grandi realtà. Nel primo match successo del Milan contro il Napoli, i rossoneri sono stati trascinati da uno strepitoso Piatek e puntano ad alzare il trofeo, adesso in semifinale attendono la vincente tra Inter e Lazio, altro match che preannuncia grande spettacolo. Gattuso sta ...

Coppa Italia – Atalanta show - Gasperini soddisfatto : “non corriamo e basta - oggi gioco di qualità! Nessun segreto - ma…” : Gasperini analizza la vittoria dell’Atalanta di questa sera nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus: le parole dell’allenatore della squadra bergamasca dopo il secco 3-0 al club bianconero Una partita impeccabile, questa sera, per l’Atalanta: allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia la squadra bergamasca è riuscita a mettere in difficoltà la Juventus, eliminandola definitivamente dalla Coppa Italia grazie ...

Coppa Italia – Juventus out - Allegri difende i bianconeri : “non possiamo rimproverargli nulla! Vincere sempre? Da matti pensarlo” : Massimiliano Allegri ‘difende’ i giocatori della Juventus dopo l’eliminazione di oggi dalla Coppa Italia a causa del 3-0 contro l’Atalanta Le sfide di oggi dei quarti di finale di Coppa Italia hanno regalato sorprese incredibili: dopo il pesantissimo ko della Roma per 7-1 contro la Fiorentina, l’Atalanta ha clamorosamente eliminato la Juventus dalla competizione. Un secco 3-0, grazie alla rete di Castagne e ...

Atalanta-Fiorentina - Semifinale Coppa Italia 2019 : date - programma - orari e tv : Atalanta-Fiorentina è la prima Semifinale della Coppa Italia 2019 di calcio, si tratta di una sfida inattesa alla vigilia ma le due squadre hanno ampiamente meritato di arrivare a questo punto del torneo vincendo nettamente i propri quarti di finale: la Dea ha compiuto un’autentica impresa battendo la Juventus detentrice del trofeo, i viola hanno invece demolito la Roma con un roboante 7-1. Le due formazioni si fronteggeranno dunque in un ...

Atalanta-Juventus 3-0 - Coppa Italia : impresa della Dea - i bianconeri abdicano dopo quattro stagioni. Nerazzurri in semifinale : L’Atalanta ha firmato una clamorosa impresa e ha sconfitto la Juventus per 3-0 nei quarti di finale della Coppa Italia, la Dea si è qualificata alle semifinali (ora giocherà contro la Fiorentina) e ha eliminato a sorpresa i bianconeri che avevano vinto le ultime quattro edizioni del torneo. Gli orobici hanno inflitto ai Campioni d’Italia la prima sconfitta stagionale in competizioni nazionali: dopo 19 vittorie e 2 pareggi in ...

Pagelle Atalanta-Juventus - Coppa Italia 2019 : 3-0 - Zapata non si ferma più. Nella Juve non si salva nessuno : Le Pagelle della partita ATALANTA Berisha 6,5: molto attento il portiere albanese nelle uscite. Dà sicurezza a tutto il reparto e blocca anche l’unico vero tentativo della Juve firmato da Khedira. Toloi 7: il terzetto nerazzurro si sta muovendo bene, mettendo già in fuorigioco più volte gli attaccanti della Juve. Il brasiliano è attento e sicuro. Djimsiti 7: una serata da incorniciare. Insieme a Palomino cancella Ronaldo. Difesa ...

Coppa Italia – Federico Chiesa e quella dedica speciale : mani al cielo per Astori - l’esultanza è commovente [GALLERY] : Federico Chiesa e la speciale dedica a Davide Astori: l’attaccante della Fiorentina omaggia l’ex compagno durante la sfida di Coppa Italia contro la Roma E’ andata in scena oggi pomeriggio la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Roma: la squadra viola ha letteralmente asfaltato la squadra giallorossa trionfando col punteggio di 7-1 e, dunque, assicurandosi un posto in semifinale. Partita ...