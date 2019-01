Striscioni contro il circo Protesta di CasaPound a Trapani

Napoli - proteste e Striscioni contro Salvini alla scuola di formazione Lega : “Leghista terrone vergogna del meridione” : Momenti di tensione all’hotel Ramada di Napoli dove una cinquantina di attivisti dei centri sociali è entrata nell’albergo dove era in corso la riunione della scuola di formazione della Lega per dirigenti della Campania e del Sud. Le porte della sala sono state chiuse e i manifestanti, bloccati sulla terrazza dell’albergo, hanno esposto striscioni, tra cui quello ‘Leghista terrone vergogna del Meridionè o un Salvini immortalato con alcuni ...

Amici - studenti in rivolta. Aule occupate - Striscioni contro Timor Steffens con l'aiuto della prof Veronica : Scene mai viste ad Amici. Gli allievi del talent di Maria De Filippi sono sul piede di guerra e hanno deciso di "okkupare" le Aule in cui tengono le loro lezioni per protestare contro l'insegnante Timor Steffens. La sua colpa? Aver chiesto l'eliminazione diretta di Marco Alimenti, ballerino che al m

Samp - altri Striscioni contro Ferrero : Prosegue la tesione tra i tifosi della Sampdoria e il presidente Massimo Ferrero . "Indagato per truffa", "Mancanza di rispetto" e "Ferrero sei ai titoli di coda. Fuori dai coglioni": è questo il ...

Milano - Striscioni di CasaPound contro cittadinanza a Mimmo Lucano : ... diventata un centro di accoglienza a cielo aperto, si decida di concedere la cittadinanza onoraria a un personaggio che sul business dell'immigrazione ha costruito la propria carriera politica a ...

Roma - contestazione contro Pallotta : la Capitale invasa dagli Striscioni contro il presidente : Roma, James Pallotta è finito nel mirino dei tifosi giallorossi dopo le recenti vicissitudini attraversate dalla squadra di Di Francesco Decine di striscioni di protesta contro il presidente della Roma, James Pallotta, sono stati esposti nella notte in tutta Roma. Dopo i non brillanti risultati della squadra di Eusebio Di Francesco continua la contestazione contro il presidente Romanista, chiamato a lasciare la società ...

Roma - Striscioni contro Pallotta in diverse zone della città : Roma - Che ci fosse aria di contestazione dopo i pessimi risultati della squadra era chiaro a tutti e, alla vigilia di Roma-Genoa, gli ultrà Romanisti si sono fatti sentire attraverso degli striscioni ...

Roma - tappezzata la città di Striscioni contro Pallotta : Svariate decine, si stima siano oltre 50, di striscioni di protesta sono stati piazzati nella notte per tutta Roma : il destinatario è James Pallotta . Continua dunque la contestazione contro il ...

Coni - Malagò condanna gli Striscioni contro la famiglia Preziosi : “Inammissibili” : “Credo che gli attacchi personali siano in assoluto sempre sbagliati, ma quello che trovo inammissibile è il coinvolgimento della famiglia. Certi messaggi vanno condannati in modo inequivocabile, per questo esprimo la mia solidarietà al presidente Preziosi“. Il presidente del Coni Giovanni Malagò, in una nota, ha condannato fermamente il contenuto della protesta contro la famiglia Preziosi di una parte della tifoseria del ...

A Napoli nasce “Piazzetta Juve merda” : Striscioni shock contro i bianconeri! [FOTO] : “Piazzetta Juve merda”, così è stata ribattezzata una piazza in quel di Napoli, all’interno del Rione Sanità “Meglio una moglie troia o un figlio frocio che essere Juventino“, “Non l’ho uccisa perché ho scoperto che mi tradiva ma perché era Juventina“, “Il lunedì è come la Juventus, una merda” e “Salvini caccia via gli Juventini“, con tanto di disegno di una bara. ...