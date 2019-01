Scandalo droga all' Isola dei famosi | Eva Henger è stata querelata da Francesco Monte

U&D - Fella dopo lo Scandalo : 'Mi scuso con Maria - come se fossi drogata dalla televisione' : dopo un lungo tempo di assenza dal mondo dello spettacolo e dal web, Sara Affi Fella ha deciso di parlare pubblicamente ponendo le sue scuse a Maria De Filippi. Per chi non è a conoscenza dei fatti, l'ex tronista ha creato un vero e proprio scandalo all'interno dello studio Mediaset di Uomini e Donne. Sara ha infatti mentito alla redazione televisiva del programma dichiarandosi single e accettando il trono decidendo di mantenere segreta la ...

Sara Affi Fella rompe il silenzio : «Era come se fossi drogata dalla tv - dopo lo Scandalo sono diventata anoressica» : Sara Affi Fella Ora parla lei, la tronista dello scandalo. Arruolata nella corte di Maria De Filippi per la stagione 2017-2018, dopo la partecipazione alla quarta edizione di Temptation Island, Sara Affi Fella ha saputo muoversi con maestria all’interno del dating show di Canale 5 e, attraverso una serie di menzogne degne della peggiore soap opera, ha portato a termine il suo trono – scegliendo Luigi Mastroianni - pur essendo ...

Sara Affi Fella torna a parlare dopo lo Scandalo a ?Uomini e Donne? : «Maria perdonami - ero drogata di tv» : «Non passo per la vittima. Non passo per l?ingenua che ha sbagliato a causa della giovane età, né per la scalatrice sociale disposta a tutto per fama e soldi. Metto la...

U&D - l'ex tronista Sara - reduce dallo Scandalo : 'Chiedo scusa - ero drogata di tv' : Sara Affi Fella ha deciso di rompere il silenzio, a distanza di 5 mesi dallo scandalo che l’ha travolta nel dating di Uomini e Donne. L’ex tronista per la prima volta da quando è stata smascherata, è tornata a parlare della bufera mediatica che l’ha investita. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Sara ha deciso di fare chiarezza. Sulla rivista Chi la ragazza è apparsa ancora molto provata, tanto da ...

Il trash televisivo del 2018 : dallo Scandalo droga all'Isola a Sara Affi Fella - Video : Il 2018 sta per volgere al termine e, sicuramente, non si può non dire che questa stagione non abbia regalato un bel po' di momenti trash dal punto di vista televisivo. Episodi che sono stati racchiusi in una serie di Video postati sui social da trash Italiano, il quale ha messo in evidenza tutto il meglio di questa stagione televisiva che sta per volgere al termine. Tra questi domina sicuramente lo scandalo droga all'Isola dei famosi, ma anche ...