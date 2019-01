Il calendario del Fascio che piace a tutti

calendario F1 2019 : le date - il programma e gli orari delle 21 gare. Come vedere tutti i GP in tv : All’inizio del weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, è stato diramato il Calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora passibile di modifiche, ma non dovrebbero essere previsti grossi sconvolgimenti entro il 12 ottobre, data in cui il Consiglio Mondiale FIA ne darà l’ufficialità. 21 gare in programma, nessuna novità rispetto al 2018. Gli appassionati delle quattro ruote scoperte potranno ...

calendario Serie A oggi (27 gennaio) - orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Il programma su Sky e Dazn : oggi (domenica 27 gennaio) si svolgeranno sei partite valide per la 21ma giornata della Serie A di calcio. Ad aprire questa domenica di campionato ci sarà il lunch match delle 12.30 tra Chievo e Fiorentina, con i padroni di casa a caccia di preziosi punti salvezza. Alle 15.00 saranno in programma tre gare: Bologna-Frosinone, Parma-SPAL e Atalanta-Roma. Quest’ultima sarà uno sconto diretto per la zona Europa tra due squadre che stanno vivendo un ...

Ciclismo - tutto il calendario del 2019 : le date e il programma di tutte le classiche e i grandi giri : tutto pronto per una nuova stagione di grandissimo Ciclismo su strada. I corridori sono nei vari ritiri per preparare la nuova annata: andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel 2019, con il calendario di tutte le corse. calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) 25 Febbraio-2 Marzo: UAE Tour (United Arab Emirates) 2 Marzo: Omloop Het Nieuwsblad Elite ...

Champions League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dagli ottavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Europa League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sedicesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

calendario F1 2019 : date - programma - orari e tv dei 21 GP del Mondiale e dei test : Il 2018 ci sta per salutare e le squadre del Mondiale di Formula Uno stanno lavorando alacremente per arrivare all’avvio della prossima stagione nel migliore dei modi. Il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 marzo. Dopo un tour di un mese in Asia, da maggio si correrà in Europa (ad eccezione del 10 giugno in cui è inserito il GP di Canada), dalla Spagna (Montmelò) fino a Monza, con il GP d’Italia ...

calendario MotoGP 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : Buon inizio di 2019 a tutti gli appassionati della MotoGP! Anche se siamo solamente al primo giorno del nuovo anno, sappiate che il Motomondiale è più vicino di quanto possiate credere. La prima azione in pista, infatti, la vivremo tra il 6 ed 8 febbraio con i test di Sepang in Malesia, tra poco più di un mese, mentre il campionato del mondo scatterà nel weekend del 10 marzo con il consueto esordio nel deserto di Losail in Qatar. Si annunciano ...

calendario Sei Nazioni Rugby 2019 : date - orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Il Sei Nazioni 2019 si giocherà da venerdì 1° febbraio a sabato 16 marzo. Il più prestigioso torneo di Rugby ci terrà compagnia in pieno inverno con cinque giornate estremamente appassionanti e avvincenti, ne vedremo davvero delle belle su tutti i campi più importanti. L’Italia cercherà di evitare l’ennesimo cucchiaio di legno: gli azzurri esordiranno il 2 febbraio in Scozia, poi disputeranno due partite in casa contro Galles (9 ...

calendario Serie A - le partite e gli orari della 21giornata 2018-19 : Sky Sport Serie A, Sky Sport 251. Lazio-Juventus , domenica 27 gennaio, ore 20:30. Sky Sport Serie A, Sky Sport UNO, Sky Sport 251. Empoli-Genoa , lunedì 28 gennaio, ore 20:30. Sky Sport Serie A, Sky ...

calendario F1 2019 : le date - il programma e gli orari delle 21 gare. Come vedere tutti i GP in tv : All’inizio del weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, è stato diramato il Calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora passibile di modifiche, ma non dovrebbero essere previsti grossi sconvolgimenti entro il 12 ottobre, data in cui il Consiglio Mondiale FIA ne darà l’ufficialità. 21 gare in programma, nessuna novità rispetto al 2018. Gli appassionati delle quattro ruote scoperte potranno ...

