Io diva trasgressiva? Con quel che c' è in giro sono un' educanda

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Il look è semprelo aggressivo e un po' punk... Il carattere non cambia con il passare del tempo, anzi, è sempre più provocante e provocatoria e dice sempre - in qualunque situazione - ciò che pensa. È Donatella Rettore, giudice e "madrina" di Donatella Milani nel nuovo gioco "cantereccio" del sabato di Raiuno Ora o mai più. Durante la prima puntata del programma, settimana scorsa, ha attaccato Orietta Berti e Barbara Cola, che eseguivano Quando l'amore diventa poesia, con un lapidario: "Questo brano rappresenta tutto ciò che odio della musica italiana".Un attacco alla Berti e alla canzone melodica?"Ma no, io amo Orietta, che canta canzoni divertenti con una voce ineccepibile. Il fatto è che odiola canzone e non potevo stare zitta, non dire che è un brano dal testo assurdo. È una canzone melodrammatica e io odio il melodramma".Pace fatta con Orietta Berti?"Ma certo,anche ...