Calciomercato Genoa | Pjaca rifiuta il trasferimento

Calciomercato - ore concitate in casa Genoa : 5 acquisti in arrivo - tutti i nomi : Genoa pronto a scatenare il mercato in entrata dopo aver ufficializzato la cessione di Piatek al Milan, tutte le mosse del Grifone Il Genoa non resiste proprio al fascino del Calciomercato. Quando vi sono le sessioni di mercato il Grifone del presidente Preziosi non riesce a non rivoluzionare la rosa con tante mosse che accendono la fantasia dei tifosi, spesso facendoli anche un po’ arrabbiare nel caso delle cessioni. L’addio ...

Calciomercato - le trattative nella notte : nomi nuovi per Genoa e Bologna - scatti di Milan e Fiorentina : Calciomercato SERIE A – Ultimi giorni di Calciomercato con trattative sempre più calde, nelle prossime ore pronti ad essere annunciati altri colpi. Il Milan non si ferma all’arrivo di Piatek, è calda infatti la pista che porta a Yannick Ferreira Carrasco, previste novità importanti entro le prossime 48 ore con l’intenzione di regalare a Gattuso un altro calciatore offensivo. Su Mehdi Benatia c’è l’Al Duhail, ...

Calciomercato Milan - preso Piatek dal Genoa : c'è la firma : Krzysztof Piatek è un nuovo giocatore del Milan . Sta finalmente per arrivare, dopo una lunga attesa, l'annuncio dei rossoneri relativo all'acquisto dell'attaccante, che sostituirà Gonzalo Higuain, ...

Calciomercato Genoa - tanti affari bollono in pentola : in entrata ed in uscita - la situazione : Calciomercato Genoa, il presidente Preziosi sta vagliando diverse ipotesi per rafforzare la squadra a disposizione di Prandelli dopo l’addio di Piatek Calciomercato Genoa molto frizzante in queste ore. Noto l’addio ormai certo di Piatek che sta per firmare con il Milan, ai saluti anche Lisandro Lopez che sta per rescindere il proprio contratto col Grifone dopo non aver lasciato il segno. In entrata però il presidente Preziosi ...

Calciomercato - tutte le trattative : nomi nuovi per Genoa e Bologna - il Napoli individua l’eventuale sostituto di Allan : Calciomercato SERIE A – Ultimi giorni di trattative di Calciomercato, le squadre del massimo campionato di Serie A alla ricerca di rinforzi per la seconda parte di stagione. E’ calda la trattativa tra il Napoli ed il Psg per il centrocampista Allan, il club azzurro non ha intenzione di privarsi di uno dei migliori calciatori in circolazione ma un’offerta sopra i 100 milioni di euro potrebbe far cambiare idea al presidente ...

Il Calciomercato oggi – La bomba sulla Juve - scatenato il Genoa : Il calciomercato oggi – Sono ore calde di calciomercato non solo per gennaio anche anche per la prossima stagione, ecco la bomba dalla stampa spagnola in particolare ‘Marca’ e ‘Sport’: Marcelo vuole lasciare il Real Madrid in estate, e raggiungere l’amico Cristiano Ronaldo alla Juventus. “Se faranno un’offerta per me, dovete lasciarmi andare”, avrebbe detto il calciatore alla dirigenza dei Blancos. Al posto di Marcelo il Real ...

Calciomercato Genoa - doppio botto in attacco : ecco il nuovo 11 con cambio di modulo [FOTO] : 1/14 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Calciomercato Genoa - si avvicina un doppio colpo per il dopo-Piatek : Calciomercato Genoa, i tanti sondaggi di queste ore per trovare rinforzi in attacco si stanno per concretizzare: i dettagli Calciomercato Genoa, stretta per il dopo Piatek. Tanti i nomi fatti e poi scartati in queste ore in orbita Grifone, ma adesso che il trasferimento del bomber polacco sta per diventare realtà, anche i nomi dei sostituti sono sempre più realistici. D’altra parte non manca molto alla fine del mercato e Perinetti ...

Calciomercato Genoa - centrocampista ed attaccante : ci siamo : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce dalla sconfitta nel match casalingo contro il Milan, la posizione della squadra di Cesare Prandelli non può essere considerata tranquilla. Sono ore calde anche per quanto riguarda il Calciomercato, è imminente infatti il trasferimento di Piatek al Milan, una cessione pesantissima pesantissima per il club rossoblu del calciatore che fino al momenti ha tenuto a galla il Genoa. Adesso la dirigenza ...

Calciomercato - il Genoa deve reagire all’addio di Piatek e l’infortunio di Hiljemark : colpi in arrivo! : Calciomercato Genoa, il presidente Preziosi è pronto a mettere a segno i tanto attesi colpi in entrata dopo aver ceduto Piatek al Milan Il Genoa sta vivendo momenti concitati tra campo e Calciomercato. Nelle ultime ore sono arrivate diverse brutte notizie: la sconfitta contro il Milan, l’addio ormai certo di Piatek ed anche l’infortunio di Hiljemark che sembra aver concluso anzitempo la stagione. Il tecnico Genoano Prandelli ha ...

Calciomercato - tutte le trattative : scatto Genoa per l’attacco e Balotelli può tornare in Italia - mosse di Spal ed Udinese : Ultimi giorni di Calciomercato caldissimi, le squadre di Serie A si muovono con l’intenzione di rinforzarsi. Oggi l’incontro per mettere nero su bianco al trasferimento di Piatek dal Genoa al Milan, è tutto fatto manca solo la firma. Il Genoa si muove in entrata ed il nome in pole per l’attacco è quello di Marko Pjaca, accordo con la Juventus raggiunto per il calciatore che attualmente indossa la maglia della Fiorentina, ...

Calciomercato - Genoa-Pjaca : la Juventus dice sì al prestito : Marko Pjaca e il Genoa , arriva il primo sì. Quello importantissimo della Juventus , società proprietaria del cartellino del croato, in prestito alla Fiorentina in questa prima parte di stagione. Nei ...

Calciomercato Genoa - rebus sulla contropartita dal Milan : arriva un rifiuto : Calciomercato Genoa – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato del Genoa, nelle prossime ore arriverà l’ufficialità del passaggio di Piatek al Milan che sarà il sostituto di Gonzalo Higuain. Sono invece tanti i dubbi sulla contropartita da girare al Genoa, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Bertolacci avrebbe rifiutato il trasferimento al Genoa con l’intenzione di decidere una squadra ...

Calciomercato Genoa - adesso i colpi : tutte le soluzioni al vaglio [FOTO] : 1/14 LaPresse ...