In corso blitz dei Ros contro ndrangheta in Valle d' Aosta

Racket a colpi di bombe ad Afragola : in corso maxi blitz con cento uomini : Una vasta operazione interforze con modalità Alto Impatto è in corso ad Afragola, nell'entroterra a Nord di Napoli, dove nelle ultime settimane si sono ripetuti attentati estorsivi contro esercizi ...

Nairobi - attentato kamikaze all’hotel : almeno 7 morti - in corso il blitz : Esplosioni e sparatorie in un complesso occidentale nella capitale keniota: l’attacco suicida rivendicato dai terroristi islamici di al Shabab, arrestato un miliziano

Blitz della Finanza - inchiesta su Bcc Spello e Bettona e Comune di Norcia - Perquisizioni in corso : share 0 shares Share Tweet Pin Commenti Stampa Cronaca Ultim'ora Valnerina TOPICS Bcc Spello e Bettona Comune inchiesta indagati nicola alemanno Norcia sindaco Precedente: Rifiuti, installata anche l'...

Il ricorso di Autostrade contro il decreto Genova e il blitz della polizia a Neudorf : DALL'ITALIA “L’Italia deve compiere ulteriori sforzi sulla manovra”, ha detto il commissario europeo per gli Affari economici, Pierre Moscovici. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, resterà a Bruxelles fino alla fine del negoziato con l’Unione europea. Mario Draghi conferma la fine del Qe da

Strasburgo - il killer : «Vendetta per fratelli in Siria». Blitz in corso nel quartiere Neudorf : Il quotidiano Le Parisien cita la testimonianza del tassista, salvo perché musulmano e rispettoso della preghiera

Strasburgo - spari al mercatino di Natale - almeno 2 morti e 11 feriti. Killer asserragliato - in corso blitz della polizia : I PRIMI SOCCORSI IL VIDEO spari in un mercato di Natale a Strasburgo, in Francia . almeno due morti e 11 feriti è l'ultimo provvisorio bilancio della prefettura . Oltre ai due morti, secondo la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 dicembre : La gaffe – Annuncia blitz in corso - pm furioso : Tweet Salvini spiattella il blitz Spataro: “Ci danneggia” Viminale – Il vicepremier Annuncia alle 8.57 “che a Torino sono stati fermati 15 mafiosi nigeriani”. Il procuratore capo: “Operazione ancora in corso” di Gianni Barbacetto A prescindere di Marco Travaglio Da antichi collezionisti delle gaffe di Danilo Toninelli, l’altroieri ci era parsa eccezionalmente saggia e prudente la sua promessa di riportare Genova agli antichi ...

Blitz contro i Casamonica - maxi operazione in corso : 800 agenti - sequestrate otto villette del clan. Trovata della droga. Presenti Raggi e Salvini : ottocento uomini. Un Blitz all'alba. Senza precedenti a Roma. Per numero di uomini e obiettivo: le villette del clan Casamonica. In via del Quadraro dalle 5.30 sono in azione gli agenti della...