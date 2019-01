Un video mostra i problemi di visibilità di alcune mappe in Battlefield V

Un altro video mostra Windows 10 on ARM in esecuzione sul Lumia 950 XL : Il progetto non ufficiale portato avanti da diversi sviluppatori di tutto il mondo e riguardante la possibilità di eseguire il vero Windows 10 on ARM sui Lumia 950XL continua a stupirci tuttora. Recentemente, infatti, è stato pubblicato su YouTube un nuovo video dove si può osservare come Windows 10 funzioni comunque piuttosto bene anche se installato su uno smartphone. A differenza dei filmati precedenti dove si mostrava la fase di boot e ...

Nuovi video di Anthem mostrano le attività disponibili in modalità Freeplay : Come riporta Gamingbolt, Nuovi filmati di Anthem sono emersi in rete per gentile concessione del programma EA Game Changers. Grazie a Datto (noto per la sua conoscenza del franchise di Destiny) e Arekkz Gaming, possiamo dare un'occhiata più da vicino alle diverse attività disponibili in Freeplay. Questo è il termine generico di Anthem per esplorare il mondo e completare attività separate dalla storia. Il Freeplay consiste di diversi eventi e ...

Un video gameplay di Resident Evil 2 mostra i primi 15 minuti della campagna di Claire e la possibile presenza degli scenari A e B : Nel giro di pochi giorni, Capcom lancerà il suo attesissimo remake del classico titolo survival-horror, Resident Evil 2. Mentre si avvicina il giorno dell'uscita, la compagnia sta spingendo con materiali promozionali come trailer e la 1-shot demo che offre ai giocatori uno spaccato della storia di Leon S. Kennedy e che è stata scaricata oltre 2 milioni di volte.Ora, come segnala Gamerant, è emerso un video online che mostra i primi quindici ...

video - Svelata la storia della mummia di bambino - a Modena apre mostra - : Al centro della mostra che apre il 16 febbraio ai Musei civici di Modena c'è una piccola mummia di un bambino di tre anni, la cui storia è stata finalmente rivelata ora grazie alla scienza. Nel 2019 potrebbe avere anche un volto. Il restauro in pubblico nella prima settimana di febbraio

Vicky Pattison in lacrime nel video che mostra la reazione al tradimento del quasi marito : Piangerai anche tu The post Vicky Pattison in lacrime nel video che mostra la reazione al tradimento del quasi marito appeared first on News Mtv Italia.

Incidente sulla Milano-Meda - un video mostra il momento dello schianto. Preso il pirata : Il pirata della strada, 26 anni, è stato rintracciato e arrestato. In seguito all’Incidente è morto un tassista

Il terrificante Layers of Fear 2 torna a mostrarsi in due nuovi video e c'è anche Candyman : Bloober Team (in collaborazione con Gun Media) torna a far parlare di sé e in particolare a mostrarci la nuova opera dei creatori di Layers of Fear e Observer, un sequel che non sarà diretto ma che sembrerebbe avere un chiaro punto in comune con il primo titolo. Andiamo alla scoperta di Layers of Fear 2.I team hanno condiviso due nuovi video, un trailer narrato da una voce storica del panorama horror e un video che invece ci presenta le ...

Il remake di System Shock torna a mostrarsi in azione in un nuovo video gameplay : Come segnala DSOGaming, Nightdive Studios ha pubblicato un nuovo video di gameplay per il suo remake di System Shock e, a quanto pare, il gioco sembra assolutamente stupendo vedendo le immagini del filmato.Il remake sarà sviluppato con l'utilizzo di Unreal Engine 4, invece di Unity Engine. Come più volte detto, System Shock sarà un vero remake / remaster del primo apprezzato gioco: invece di ritoccare e modificare le meccaniche del gameplay, ...

Lady Trapp mozzafiato a bordo piscina - la sexy Izabel Goulart mostra il suo ‘lato migliore’ sui social [video] : Izabel Goulart si gode il caldo a bordo piscina e fa rimanere a bocca aperta i fan mostrandosi con uno microscopico bikini sui social Il portiere Kevin Trapp è davvero un uomo fortunato. Forse questo avranno pensato i fan del calciatore e della futura moglie Izabel Goulart, dopo che la bella modella brasiliana ha postato sui social un video bollente. A bordo piscina con un microscopico bikini, Lady Trapp si mostra in perfetta forma e con ...

Gay e non solo : in mostra a Berlino trent'anni di videogiochi a tema LGBTQ : Il caso esplose e alla fine Blizzard capitolò, da quel giorno annualmente nel mondo di WoW si svolge un coloratissimo LGBTQ Pride . Rainbow Arcade è una dichiarazione d'amore universale a tutte le ...

Il Mondo Di Patty - colpo di scena : Guarda la clip che dimostra che forse Thelma Fardin era interessata a Juan Darthes (video) : In questi giorni in Argentina si è messa in azione una vera macchina del fango nei confronti di Thelma Fardin. Prima la sorella che attacca l’attrice de Il Mondo di Patty dandole della bugiarda... L'articolo Il Mondo Di Patty, colpo di scena: Guarda la clip che dimostra che forse Thelma Fardin era interessata a Juan Darthes (Video) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La missione "Hidden Depths" di Anthem si mostra in un video gameplay : Manca poco più di un mese all'arrivo dell'attesissimo Anthem di BioWare e in rete continuano a spuntare interessanti video dedicati alle missioni che dovremo portare a termine.Recentemente abbiamo dato uno sguardo alla missione "Preventative Precautions", una delle prime della storia, ora, grazie a IGN, possiamo vedere "Hidden Depths".Nello specifico, questa missione è giocata da un team che comprende i javelin Interceptor, Storm e Colossus:Read ...

Un video ci mostra la versione Nintendo Switch di Dragon's Dogma : Dark Arisen : Questo mese è arrivata una gradita notizia per tutti i possessori di Nintendo Switch, ovvero l'annuncio di Dragon's Dogma: Dark Arisen per l'ibrida.La versione in arrivo sarà lanciata con tutti i contenuti scaricabili usciti, dunque si tratta, in sostanza, dello stesso pacchetto disponibile dal 2017 per PS4, Xbox One e PC.Dragon's Dogma: Dark Arisen per Switch è stato il protagonista dell'ultimo episodio di Capcom TV e Nintendoeverything ha ...

Dua Lipa : il video di lei da piccola che canta “No One” di Alicia Keys dimostra che è nata per essere una star : Aww <3 The post Dua Lipa: il video di lei da piccola che canta “No One” di Alicia Keys dimostra che è nata per essere una star appeared first on News Mtv Italia.