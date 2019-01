Tonali | ' Mi ispiro a Gattuso e un giorno vorrei che mi allenasse'

Tonali : "Mi ispiro a Gattuso. Un sogno se mi allenasse..." : Sandro Tonali è uno dei giovani più apprezzati e più in vista del calcio italiano. Per lui c'è la fila, a partire dalle big del nostro calcio, compreso il Milan a cui è stato avvicinato per la sua ...

Il centrocampista del Brescia ha svelato di ispirarsi a Gattuso, sottolineando di voler prendere da lui la cattiveria "Non mi sono mai rivisto in Pirlo, se non nel modo di portare i capelli. MI ispiro invece a Gattuso, da lui cerco di prendere la cattiveria". Sandro Tonali, dagli addetti ai lavori definito l'erede di Andrea Pirlo, spiazza tutti e individua in Rino Gattuso, il suo modello calcistico.