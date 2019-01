La compagnia del cigno | Francesco Liotti svela come è stato scelto

La compagnia del cigno : trama e anticipazioni quarta puntata 21 gennaio : La Compagnia del cigno: trama e anticipazioni quarta puntata 21 gennaio trama quarta puntata su Rai 1 La Compagnia del cigno giunge, lunedì 21 gennaio, alla quarta puntata. La serie tv che vede come protagonisti Alessio Boni, Anna Valle e tanti giovanissimi talenti, è stata diretta da Ivan Cotroneo. Nella prima puntata abbiamo visto il giovane Matteo lasciare il suo piccolo borgo di Amatrice per trasferirsi a Milano. Qui inizia a ...

La compagnia del Cigno - Penultima Puntata : Irene Incinta! : La Compagnia del Cigno, trama quinta e Penultima Puntata: Matteo confessa ai suoi amici che la mamma è morta. Il gruppo è solidale con lui e iniziano le confidenze di ognuno sulle proprie paure. Irene è incinta ma non vuole portare avanti la gravidanza. Luca in crisi. Quinta Puntata per la seria de “La Compagnia del Cigno” di Rai 1 che sta riscuotendo un fortissimo successo. Matteo finalmente riesce a confessare a tutti i suoi amici che la ...

Replica La compagnia del cigno del 21 gennaio visibile in tv e online su RaiPlay : Ieri, lunedì 21 gennaio, è andata in onda la quarta puntata della nuova serie “La compagnia del cigno”. La fiction, incentrata sulle avventure degli studenti del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, sta regalando grandi soddisfazioni al pubblico da casa. Gli episodi andati in onda nella serata di ieri hanno messo in luce alcuni problemi che stanno contribuendo a generare agitazione nei ragazzi. Ricordiamo inoltre che la Replica della puntata ...

Alessio Boni intervista : la sfida più grande affrontata in La compagnia del Cigno : Alessio Boni, come è stato per lui interpretare il professor Luca Marioni in La Compagnia del Cigno: la sfida più grande prima di andare in scena Il debutto in TV de La Compagnia del Cigno è stato un grande successo. Le critiche avanzate dai vari conservatori italiani, ad oggi, non hanno avuto alcun effetto negativo […] L'articolo Alessio Boni intervista: la sfida più grande affrontata in La Compagnia del Cigno proviene da Gossip e Tv.

Adrian di Adriano Celentano non fa il boom di ascolti - va meglio a Rai1 con La compagnia del Cigno : La prima puntata di Adrian, il cartoon di Adriano Celentano, non garantisce a Canale5 il primato di rete più vista del 21 gennaio 2019. La febbre nata intorno al ritorno del Molleggiato sulla scena... L'articolo Adrian di Adriano Celentano non fa il boom di ascolti, va meglio a Rai1 con La Compagnia del Cigno proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ascolti 21 gennaio : delude Adriano Celentano - battuto di poco da La compagnia del cigno : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, lunedì 21 gennaio, caratterizzata in prime time dalla messa in onda della prima puntata di Adrian, il tanto atteso show evento con protagonista Adriano Celentano trasmesso su Canale 5. In prime time, sulla rete ammiraglia Rai, invece, è andata in onda la quarta delle sei puntate della fiction La compagnia del cigno con protagonista Alessio Boni. Il 'flop' di ...

Ascolti Adrian - Celentano a 6 milioni di spettatori - ma il cartoon è battuto da La compagnia del cigno : Sono stati quasi 6 milioni, 5 milioni 997mila,, pari al 21.9% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri su Canale 5 Aspettando Adrian , la prima parte del nuovo show di Adriano Celentano che ...

Ascolti TV | Lunedì 21 gennaio 2019. Parte moscio Adrian (21.92%-19.07%) battuto da La compagnia del Cigno (21.36%) : Adrian Nella serata di ieri, Lunedì 21 gennaio 2019, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.27 – la fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.219.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale 5 l’esordio di Adrian, con Adriano Celentano, ha raccolto davanti al video 5.997.000 spettatori pari al 21.9% di share, nel segmento Aspettando Adrian in onda dalle 21.41 alle 22.12, e 4.544.000 spettatori pari al 19.1% con il cartone ...

Anticipazioni La compagnia del Cigno : dati Auditel buoni - trame del 28 gennaio : La Compagnia del Cigno continua a conquistare milioni di telespettatori su Canale 5 ottenendo buoni riscontri in termini di ascolti settimana dopo settimana. La fiction con Anna Valle e Alessio Boni non ha deluso le aspettative anche nella quarta puntata trasmessa ieri 21 gennaio su Rai 1, nonostante la non facile rivalità con Adrian su Canale 5. Le storie di Matteo, Rosario e compagni hanno conquistato 5.219.000 spettatori pari al 21.4% di ...

Adrian vince la sfida degli ascolti : Adriano Celentano batte (di poco) La compagnia del Cigno e Raiuno : Ha vinto Adrian, ma non stravinto. L'attesissima sentenza di ascolti e share nella sfida tra Raiuno e Canale 5 premia lo show-evento di Adriano Celentano, che ha battuto la fiction La compagnia del Cigno di viale Mazzini. Sono stati 5,997 i milioni di telespettatori che hanno seguito Aspettando Adri

Adrian vince la sfida degli ascolti : Adriano Celentano batte - di poco - La compagnia del Cigno e Raiuno : Ha vinto Adrian , ma non stravinto. L'attesissima sentenza di ascolti e share nella sfida tra Raiuno e Canale 5 premia lo show-evento di Adriano Celentano , che ha battuto la fiction La compagnia del ...

Ascolti TV | Lunedì 21 gennaio 2019. Parte moscio Adrian (21.9%-19.1%) battuto da La compagnia del Cigno (21.4%) : Adrian Nella serata di ieri, Lunedì 21 gennaio 2019, su Rai1 la fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.219.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale 5 l’esordio di Adrian con Adriano Celentano ha raccolto davanti al video 5.997.000 spettatori pari al 21.9% di share, nel segmento Aspettando Adrian in onda dalle 21.41 alle 22.12, e 4.544.000 spettatori pari al 19.1% con il cartone animato in onda dalle 22.12 alle 23.11 (qui ...

La Germania ha vietato l’ingresso nei suoi aeroporti agli aerei della compagnia iraniana Mahan Air : La Germania ha vietato alla compagnia aerea iraniana Mahan Air di operare nei suoi aeroporti, ha annunciato lunedì il portavoce del ministero degli Esteri tedesco, Cristopher Burger. La decisione, ha detto Burger, è stata presa per proteggere gli «interessi stranieri

Riassunto La compagnia del cigno 4^ puntata : Barbara nei guai per amore : Ieri sera, in prime time su Raiuno, è andata in onda la quarta delle sei puntate de La compagnia del cigno. Un appuntamento decisamente molto apprezzato dal pubblico, dato che nel corso della puntata di ieri sera è stato toccato anche il delicatissimo tema del terremoto di Amatrice con la messa in onda di alcune scene che hanno commosso il pubblico in quanto girate direttamente nella cittadina distrutta dal sisma di due anni fa, dalla quale ...