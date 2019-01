I primi 15 minuti di Resident Evil 2 in video | spoiler per l’avventura di Claire

optimaitalia

(Di martedì 22 gennaio 2019)La febbre daè ormai inarrestabile. Dopo aver lanciato sul mercato un settimo capitolo di "rottura", Capcom è infatti pronta al grande ritorno della celebre saga survival horror. Un ritorno che pesca a piene mani dal suo glorioso passato. Il 25 gennaio 2019 debutterà allora sul mercato il remake di2, destinato a PC, PlayStation 4 e Xbox One, e pronto a riportare in auge uno deigiochi orrorifici più amati dai fan. Obiettivo della compagnia giapponese è quello di rinnovare con meccaniche moderne una struttura piuttosto antiquata, senza però snaturane atmosfera e filosofia.Si tratta insomma di un'operazione nostalgia in grande stile, per cui le aspettative deigiocatori sono inevitabilmente altissime. E se è vero che dovremo attendere solo una manciata di giorni per poter finalmente giocare a2 Remake su personal computer e ...