Dramma Emiliano Sala – Il pensiero speciale di Ranieri | “sono sconvolto | prego per lui!

(Di martedì 22 gennaio 2019) Le parole di Claudiosulla scomparsa dell’aereo su cui viaggiava: il commentodell’allenatore italiano Tutti al Fulham sono rattristati per aver appreso la notizia che conferma che, attaccante del Cardiff City, era sull’aereo che è scomparso lunedì notte. L’attaccante era a bordo di un aereo leggero che ha perso i contatti al largo di Alderney nelle Isole del Canale. Grande sconforto da parte del manager del Fulham, Claudio, che ha lavorato conal Nantes per tutta la stagione 2017/18, con l’argentino che ha concluso la stagione come capocannoniere del club.“Come tutti gli altri, sono rimastoper aver saputo questa notizia cheera a bordo dell’aereo scomparso.è un personaggio meraviglioso. Avendolo conosciuto come persona, è un combattente. È un ...