Cosa c' è sul Cittadino in edicola giovedì 17 gennaio 2019

Bocciatura sonora per il piano May sulla Brexit. Cosa può succedere da oggi : Tuttavia il governo britannico dovrebbe rinunciare a due obiettivi fissati dopo il referendum Brexit: riprendere il controllo sull'immigrazione dai paesi Ue e avere mano libera sulla politica ...

La vita è una Cosa meravigliosa : cast - trama e curiosità sulla commedia del 2010 : Una panoramica sull’Italia e sugli italiani, sempre pronti a mettersi in mostra ma anche allegri e giocosi. Alcuni personaggi, che incarnano le maschere dell’attuale italiano, vengono qua rappresentati alle prese con la quotidianità delle loro vite: La vita è una cosa meravigliosa va in onda martedì 15 gennaio alle ore 21.25 su Canale 5. La vita è una cosa meravigliosa, trailer La vita è una cosa meravigliosa, trama e cast Cesare ...

Marco Travaglio oltre il ridicolo : Cosa si inventa pur di difendere Beppe Grillo insultato a Oxford : Cos'è per voi la politica se non una rivolta? C'è un vaffanculo in questo'. Ma la frase fa arrabbiare gli studenti, quasi tutti italiani ovviamente, che gli gridano di non aver abbandonato l'Italia e ...

Il foro sul manico della padella? Ecco a Cosa serve (oltre che ad appenderla) : C’è chi non se l’è mai chiesto. Chi, quel piccolo buco sul manico della padella, neppure l’ha mai visto. Se appartenete alla seconda categoria, una visita oculistica potrebbe essere un soluzione. Se invece appartenete alla prima e siete arrivati a leggere fino a questo punto Ecco la verità che dipanerà la nebbia. I buchi nei manici, infatti, hanno una doppia funzione, anche abbastanza intuitiva: Ecco a cosa servono. Come abbiamo già detto, non è ...

Come si svolgerà il voto decisivo di martedì sulla Brexit - e Cosa accade se Theresa May perde : Questo articolo è stato pubblicato su HuffPost Uk ed è stato tradotto da Milena SanfilippoDomani il voto decisivo sulla Brexit: Come si svolgerà e cosa potrebbe succedere in caso di sconfitta della May.Questa settimana le notizie non parleranno d'altro: i membri del parlamento britannico si apprestano a esprimere il proprio voto sull'accordo Brexit proposto da Theresa May, tracciando così la direzione che il Regno ...

Cosa è la direttiva Ue sul copyright e perché può essere pericolosa. La posizione di Citynews : Le nuove norme, nate per tutelare editori e copyright, se scritte male possono sconvolgere la rete per come la conosciamo

Magalli attacca Baglioni : ecco Cosa ha detto sul Festival di Sanremo · IxR : E forse la conferenza stampa del Festival di Sanremo non è il momento giusto per una dichiarazione politica, io non lo farei, ecco. Però è legittimo, giusto e doveroso avere delle opinioni ". Questo, ...

Cosa non torna nelle parole di Tria sulle tasse. Un fact checking : Nell'intervista al Corriere di oggi, il ministro dell'Economia Giovanni Tria risponde sulle tasse facendo alcune affermazioni non vere e pure contraddittorie. Tria dice che la pressione fiscale nel ...

Cosa ha detto Alberto Torregiani sull'arresto di Cesare Battisti : Roma, 13 gen., askanews, - 'La notizia di oggi è tra le più positive di questi ultimi anni'. Lo ha detto Alberto Torregiani, figlio del gioielliere ucciso nel '79 dai Pac, raggiunto telefonicamente da ...

Jeremias Rodriguez rompe il silenzio sul ricovero del papà Gustavo : «Ecco Cosa è successo davvero» : Jeremias Rodriguez avrebbe rotto il silenzio sul ricovero dello scorso dicembre di papà Gustavo . Il fratello di Belen, ospite oggi pomeriggio a Verissimo , si è raccontato a cuore aperto a Silvia ...

Saviano-Salvini - nuovo scontro sull’uso della divisa. «Pericoloso». «Non sa Cosa inventarsi» : Lo scrittore attacca: «Quell’uniforme non è di Salvini, ma dello Stato. E manda un messaggio pericoloso per la democrazia». Il ministro: «Io sarei come Fidel Castro, Gheddafi e Mussolini... Povero Saviano, non sa più cosa inventarsi! Bacioni»

Cosa ha detto Arbore sul caso Baglioni : In Italia la politica è sempre stata ossessionata dalla volontà di controllo della televisione. Ho perso il conto dei direttori che ho visto passare, messi …

Cosa dicono gli ultimi studi disponibili sulla Tav : Un operaio al lavoro nel cantiere francese. (foto: MARCO BERTORELLO / AFP) Il destino della linea ferroviaria Torino-Lione rischia di segnare l’ennesimo motivo di scontro all’interno della maggioranza gialloverde, e di portare qualche grana non da poco in casa del Movimento 5 stelle. Da sempre contrari alla grande opera, i grillini si ritrovano a dover fare i conti con un bilancio di governo che finora li ha costretti a molte ...

Cosa ci resta - presentato il ciclo di 7 incontri sul futuro della città. : ... il professore Marcello Ravveduto e gli avvocati Oreste Agosto e Arnaldo Miglino; l'iniziativa si chiude il 3 maggio con la seconda edizione di Informazione e politica con i giornalisti Marco De ...