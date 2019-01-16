Traffico Roma del 16-01-2019 ore 08 | 30

Roghi tossici e Traffico di rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari : “Fingevano furti per rivendere i pezzi” : Ogni anno smaltivano almeno 3.000 tonnellate di rifiuti metallici. Questi poi finivano in una rete di aziende fittizie gestite da residenti nei campi rom della periferia della Capitale. E da lì via ai Roghi tossici e allo scarico degli scarti nelle discariche abusive, mentre il materiale recuperato entrava in un giro illecito di ricettazione e truffe alle assicurazioni attraverso la riparazione “in economia” delle vetture di ignari clienti. In ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 07:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SULLA VIA CASSIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL Traffico E’ RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA STORTA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL CENACOLO, NELLE DUE DIREZIONI, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA PALOMBARESE FRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA IN ENTRATA IN ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 07:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SULLA VIA CASSIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL Traffico E’ RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA STORTA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL CENACOLO, NELLE DUE DIREZIONI, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA PALOMBARESE FRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA IN ENTRATA IN ...
Rifiuti : 15 arresti per Traffico illecito a Roma - 57 indagati : Quindici provvedimenti di arresto (6 in carcere e 9 ai domiciliari), tre obblighi di presentazione in caserma, 12 divieti di dimora nel territorio della Provincia di Roma, oltre al sequestro preventivo di 25 autocarri utilizzati per il trasporto illecito di Rifiuti e di un impianto di autodemolizione. E' l'esito di un'operazione che vede impegnati da questa mattina i carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria della procura ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 19:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI ANCORA, VERSO SAN GIOVANNI CODE IN VIA CILICIA CODE PER Traffico INTENSO E RIDUZIONE DI CARREGGIATA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 19:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA Traffico INTENSO SEGNALATO IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E DA LAURENTINA ALLA RomaNINA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA TANGENZIALE EST DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 15 GENNAIO 2019 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SI STA’ IN ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 15 GENNAIO 2019 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SI STA’ IN ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 17:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE NONCHÉ SU TUTTE LE CONSOLARI SOPRATTUTTO IN USCITA DA Roma CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA Traffico INCOLONNATO DA NOMENTANA A PRENSTINA IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI ISULLA ...
A Roma sono state arrestate 15 persone per Traffico illecito di rifiuti : A Roma sono state arrestate 15 persone accusate di traffico illecito di rifiuti. I carabinieri hanno anche sequestrato 25 autocarri per il trasporto di rifiuti e in totale 57 persone sono state indagate nell’ambito dell’operazione “Tellus”. Ha scritto Repubblica, che i carabinieri
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 17:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN ESTERNA SI RALLENTA DA VIA PONTINA A VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SUL PERCOSO URBANO DELLA Roma L’AQUILA DA PORTONACCIO A VIA DI TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTÀ IL Traffico È INDICATO IN ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 16:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN PROGRESSIVO AUMENTO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA IN ESTERNA SI RALLENTA DA LAURENTINA A VIA APPIA RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SUL PERCOSO URBANO DELLA Roma L’AQUILA DA VIA DI ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE IN VIA TIBURTINA DA VIA DI SALONE A VIA DEI RADAR DIREZIONE CENTRO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELLA MOSCHEA SI SONO FORMATE CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE A PARTIRE DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI INCIDENTE COMUNQUE RIMOSSO AL MOMENTO SONO ANCORA SEGNALATE ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE IN VIA TIBURTINA DA VIA DI SALONE A VIA DEI RADAR DIREZIONE CENTRO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELLA MOSCHEA SI SONO FORMATE CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE A PARTIRE DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI INCIDENTE COMUNQUE RIMOSSO AL MOMENTO SONO ANCORA SEGNALATE ...
Roma : Traffico rifiuti illeciti - 15 arresti : Nelle indagini che riguardano anche i roghi tossici nel Lazio, sono 57 in tutto gli indagati. Sequestrati 25 tir. Tra le ipotesi di reato, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 08 | 30
VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 08:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 08:30 (Di mercoledì 16 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 08:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. ANCORA DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTEAVVENUTO SULLA VIA CASSIA IL Traffico E’ RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA STORTA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL CENACOLO, NELLE DUE DIREZIONI, SUL POSTO E’ COINVOLTO UN MEZZO PESANTE. INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SI SEGNALANO DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DA FIUMICINO ALL’OSTIENSE E ALL’ALTEZZA DELL’’AURELIA, . CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. NELLA ZONA DI OSTIA Traffico INTRENSO E RALELNTATO SU VIA DI TOR BOACCIANA VERSO FIUMICINO. RALL SULLA PONTINA DAL GRA A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIR CENTRO. ...
romadailynews
vilmamoronese : Traffico illecito di #rifiuti grazie all'Antimafia oggi sono stati eseguiti 15 arresti(6 in carcere e 9 ai domicili… - fattoquotidiano : Roghi tossici e traffico di rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari: “Fingevano furti per rivendere i p… - ilpost : A Roma sono state arrestate 15 persone per traffico illecito di rifiuti -
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