Magneti Marelli | l' innovazione premiata a Las Vegas

Magneti Marelli - lo Smart Corner illumina Las Vegas : Per la cronaca, va ricordato che Il CES Innovation Awards premia le migliori innovazioni tecnologiche in 28 diverse categorie di prodotto. Una giuria costituita da designer, ingegneri e ...

Magneti Marelli - Al Ces un faro con Lidar - telecamera e radar : La Magneti Marelli presenterà al Ces di Las Vegas una serie di novità tecnologiche che spazieranno da sensori integrati per la guida assistita a sistemi d'illuminazione a Led. Il marchio italiano permetterà ai visitatori del Consumer Electronics Show di vedere alcune delle proprie tecnologie, come le soluzioni di connettività integrata, gli schermi a diodi organici integrati nella calandra e un assistente virtuale interattivo, direttamente su un ...

Magneti Marelli : soluzioni high-tech svelate al CES di Las Vegas 2019 : soluzioni high-tech pensate per migliorare l’interazione tra il veicolo i suoi occupanti e l’ambiente circostante aumentando la sicurezza Magneti Marelli al CES di Las Vegas 2019 con il tema“Sense What’s Coming, We’re Closer Than You Think”: l’azienda presenta soluzioni integrate per illuminazione ed elettronica, con focus su guida autonoma e connettività. Il sistema Smart Corner, recentemente premiato con il “CES 2019 Innovation Award ...

Fca - valuta la vendita di Comau. Dopo Magneti Marelli altra cessione illustre? : Dopo la vendita della Magneti Marelli , sembra che FCA sia pronta a cedere un altro pezzo pregiato dei suoi asset: parliamo di Comau, azienda attiva nel campo dell’automazione e della robotica industriale con sede a Grugliasco (Torino). L’indiscrezione arriva da Bloomberg, ed è suffragata da alcune “gole profonde” che sarebbero a conoscenza dell’operazione. La cessione , come detto, arriverebbe in scia a quella della ...

Sistema di controllo elettronico Magneti Marelli per la Moto2 : E’ stato presentato a Valencia il nuovo Sistema di controllo elettronico sviluppato da Magneti Marelli per la prossima stagione di Moto2. Dal 2109, infatti, la classe avrà un’evoluzione tecnica legata all’introduzione del nuovo motore, sviluppato da Triumph, e del nuovo Sistema di controllo elettronico, che Magneti Marelli fornirà a tutti i team in gara in […] L'articolo Sistema di controllo elettronico Magneti Marelli per la Moto2 ...