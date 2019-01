A Palermo | anche nei momenti più bui | c’era un mondo di valori che ora è venuto

Maltempo Palermo : scuole chiuse anche domani a Petralia Soprana : scuole chiuse anche domani a Petralia Soprana, in provincia di Palermo: da giorni il borgo è interessato da intense nevicate. Il sindaco Pietro Macaluso ha firmato l’ordinanza per evitare scongiurare rischi e pericoli ed anche in considerazione del fatto che non si possono garantire i servizi di scuolabus comunale. L'articolo Maltempo Palermo: scuole chiuse anche domani a Petralia Soprana sembra essere il primo su Meteo Web.

Calciomercato Palermo : interesse per Gori del Frosinone. Anche il Parma su Rispoli : A rilanciare l'ipotesi è il Corriere dello Sport, che riporta come Anche i rosanero si siano accodati alle tante squadre interessate al giocatore , rientrato da un infortunio alla spalla e con sole 4 ...

Freddo in Sicilia : la neve arriva anche in pianure e sulle coste - fiocchi a Palermo - imbiancata Mondello : L'ondata di Freddo artico giunta sull'Italia sta facendo battere i denti soprattutto al sud, dove troviamo venti forti, gelo e anche tanta neve. I fiocchi bianchi hanno imbiancato Puglia, Basilicata,...

Maltempo - la Sicilia imbiancata : neve anche a Palermo [FOTO] : 1/11 ...

La Sicilia è imbiancata : neve anche a Palermo e sull'Etna : Palermo, 4 gen., askanews, - Una fitta nevicata ha imbiancato questo pomeriggio la Sicilia, in particolare Palermo dove i fiocchi di neve sono caduti abbondanti. Il brusco calo della temperatura aveva ...

Maltempo Sicilia LIVE - la NEVE imbianca anche Palermo : nevicata in atto - +3°C nel centro storico [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/7 ...

Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto Sicurezza a Palermo : Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto Sicurezza a Palermo Libera Sicilia sarà a piazza Pretoria, venerdì 4 gennaio, per ...

Palermo : neve anche in collina - disagi sulle Madonie : Come riporta la Repubblica , Palermo si sveglia sotto la neve Prima neve del 2019 e primi disagi sulle Madonie. Strade al limite della percorribilità. Temperature in picchiata. Nelle prossime ore e durante il week end previste, anche in collina, nuove nevicate. Difficoltà di transito per raggiungere l’ospedale di Petralia Sottana, lungo la strada provinciale che conduce anche a Piano Battaglia. Il fondo stradale è rimasto innevato come gli spazi ...

Freddo polare - emergenza neve al Sud : Appennino sommerso - un morto e traffico in tilt. Domani bufere anche a Napoli - Palermo - Bari - Catania - Messina e Taranto : 1/49 Altamura ...

Il Palermo campione d'inverno vince anche a Cittadella. Poker di Pescara e Cremonese : Il 2018 incorona il Palermo, campione d'inverno, gli bastava un punto per la matematica e anzi passa a Cittadella. Mantiene il possesso palla, concede le migliori occasioni ma regge. E colpisce alla ...

Emergenza spazzatura anche a Palermo : Oltre a Roma anche nel capoluogo siciliano i cumuli dei rifiuti si ammassano sulle strade. Nei giorni scorsi sono stati incendiati decine di cassonetti -

Palermo invasa dai rifiuti a Natale : anche cassonetti in fiamme : Sono saltati da alcuni giorni i turni di raccolta dei rifiuti differenziati a Palermo. In tutta la città vi sono cumuli di immondizia e nelle strade giacciono i contenitori della differenziata pieni. ...

Palermo - intimidazioni denunciate anche in tv da tre sorelle coraggio : tre arresti : Irene, Gioacchina e Anna Napoli si sono ribellate alla mafia dei pascoli che da dieci anni tenta di strappare loro l'azienda agricola di famiglia

Palermo - intimidazioni denunciate anche in tv da tre sorelle coraggio : tre arresti : Sono finite persino in tv per denunciare dieci anni di vessazioni e intimidazioni al fine di costringerle a lasciare l'azienda di famiglia, che produce formaggio e cereali a Corleone , Palermo, . In ...