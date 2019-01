romadailynews

: Nanni: spero priva di fondamento idea discarica presso Villa Adriana: “Ci auguriamo che… - romadailynews : Nanni: spero priva di fondamento idea discarica presso Villa Adriana: “Ci auguriamo che… - guido1927 : Eh no caro Nanni Campus, #Sassari non è la tua città per due motivi: 1 - non sei il proprietario; 2 - sei tra quel… - darivabeh : RT @MariLeBones: “é parto cesareo. io chiedo di assistere. spero che mi dicano di no. ciao!” Nanni ?? -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) “Ci auguriamo che siano solo ricostruzioni prive diquelle che ipotizzano la realizzazione di unain prossimità dinel territorio però del Comune di Roma”. Così in una nota Dariocoordinatore di Roma di Italia in Comune.“Già in passato qualcuno, con il sostegno di vari livelli istituzionali, aveva provato a forzare la mano su questa folle operazione. Scelleratezza che finì male per chi l’aveva ipotizzata ma che venne meno per la ferrea battaglia condotta da comitati cittadini e per l’eco che ebbe a livello internazionale questa scelta, che prevedeva la realizzazione unaa 700 metri da”, osserva“Parliamo di una delle più grandi testimonianze della nostra storia, universalmente riconosciuta e patrimonio dell’Unesco. Se questo è il risultato finale ...