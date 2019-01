Geraint Thomas correrà il Tour | ma potrebbe partecipare anche al Giro d' Italia

Giro d’Italia 2019 – Geraint Thomas ci ripensa? Il gallese tentato da una speciale doppietta : Geraint Thomas ‘tentato’ dal Giro d’Italia: il gallese del team Sky ci ripensa? Nei prossimi giorni la decisione sull’edizione 2019 della Corsa Rosa La stagione 2019 di ciclismo sta per iniziare: la settimana prossima in Australia partirà il Tour Down Under, ma intanto ad intrattenere gli appassionati delle due ruote ci pensano gli scoop di mercato e gli annunci di partecipazione dei corridori ai grandi ...

Giro d’Italia 2019 - ci sarà anche Geraint Thomas? Il vincitore del Tour ci sta pensando : che parata di big alla Corsa Rosa : Geraint Thomas starebbe pensando di partecipare al Giro d’Italia 2019. Il vincitore dell’ultima Grande Boucle, infatti, vorrebbe correre sulle strade del Bel Paese e avrebbe il piacere di cimentarsi con le difficoltà di un percorso particolarmente stuzzicante, condito da tre cronometro impegnative e da diverse salite di livello. Il gallese aveva dichiarato poche settimane fa che si sarebbe concentrato esclusivamente sul Tour de ...

Giro d'Italia 2019 - Geraint Thomas non ci sarà : Anche Chris Froome punta tutto sul tour. Senza le due punte principali, il Team Sky assegnerà i gradi di capitano al talento colombiano Egan Bernal

Giro d’Italia 2019 : Chris Froome e Geraint Thomas assenti - il Team Sky si affida a Egan Bernal : Chris Froome e Geraint Thomas non parteciperanno al Giro d’Italia 2019. Il Team Sky ha ufficialmente comunicato che il detentore del titolo e il vincitore del Tour de France non saranno al via di Bologna il prossimo 11 maggio. Egan Bernal dunque affronterà la Corsa Rosa da capitano. La decisione era nell’aria, i due campioni hanno dato le proprie motivazioni sulla loro assenza e si concentreranno sul Tour de France. Chris Froome ...

Ciclismo - la CCC replica a Geraint Thomas : ‘È stato un debole’ : Quello di Dariusz Milek è un nome relativamente nuovo per il mondo del Ciclismo, ma che sta rapidamente conquistando spazio grazie ad un linguaggio diretto e poco convenzionale. Milek è il magnate polacco proprietario della CCC, lo sponsor che da qualche anno investiva in una formazione professional e che nel 2019 farà il grande salto nel World Tour con quella che era fino ai mesi scorsi la BMC. La nuova CCC avrà per ora obiettivi un po’ ridotti ...

Giro d'Italia 2019 - Geraint Thomas frena : 'Non è l'anno giusto - voglio difendere la Maglia Gialla' : Potrebbe essere l'anno sbagliato ". Con questa frase, pronunciata durante un'intervista alla BBC, che lo aveva appena nominato 'sportivo dell'anno in Galles', Geraint Thomas ha chiuso le porte a una ...

Ciclismo - Geraint Thomas vuole saltare il Giro 2019. Punterà al secondo Tour de France consecutivo? : Il ciclista del Team Sky Geraint Thomas vorrebbe saltare il prossimo Giro d’Italia per provare a vincere nuovamente il Tour de France: con buona pace del “keniano bianco” Chris Froome, il gallese sarebbe intenzionato a chiedere ai vertici della squadra di avere nuovamente i gradi di capitano nella corsa più importante del mondo. Thomas, appena nominato sportivo dell’anno nel suo Paese, sta per iniziare gli allenamenti con ...

Ciclismo - Geraint Thomas : ‘Sono di nuovo un ciclista - ne ho abbastanza di tutto il resto’ : Il Criterium di Saitama, organizzato dalla Societa' del Tour de France [VIDEO]per portare il Ciclismo in paesi nuovi, è stata l’occasione per rivedere e risentire alcuni grandi campioni. All’evento giapponese hanno partecipato anche il Campione del Mondo Alejandro Valverde e il vincitore del Tour de France Geraint Thomas, che ha corso sfoggiando la sua maglia gialla. Al Criterium hanno fatto da contorno diversi eventi collaterali e incontri con ...