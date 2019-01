Coppa d' Asia | Cina-Filippine 3-0 | Lippi batte Eriksson e si qualifica

Gli Emirati di Zaccheroni battono l'India - ottavi di Coppa d'Asia a un passo : Emirati ARABI - Vittoria e primo posto per la nazionale allenata da Alberto Zaccheroni in Coppa d'Asia. La compagine Emiratina, padrona di casa, batte l'India , 2-0, e si porta al comando della ...

Coppa d'Asia - gli Emirati Arabi di Zaccheroni battono l'India e avvicinano gli ottavi : Emirati Arabi - Prima vittoria per la nazionale allenata da Alberto Zaccheroni in Coppa d'Asia . La compagine Emiratina, padrona di casa, batte l' India , 2-0, nella seconda giornata del Girone A e si ...

Estero; La Coppa d’Asia dopo la prima tornata : Primo giro di boa in Coppa d’Asia, dove ieri si sono concluse le prime partite di ogni girone.Non sono mancate le sorprese in questa tornata, tra le quali spicca la sconfitta dell’Australia campione in carica. Nazionali che hanno impressionato maggiormente sono la Giordania, che ha sconfitto proprio l’Australia, l’India (capace di asfaltare la più quotata Thailandia), la Palestina, che si dimostra squadra tignosa e il Turkmenistan, che ha sì ...

Coppa d’Asia 2019 : i risultati di oggi (8 gennaio) e le classifiche. Iraq-Vietnam 3-2 - l’Arabia travolge la Corea del Nord : oggi si sono giocate due partite valide per la Coppa d’Asia 2019, competizione continentale che si sta disputando negli Emirati Arabi Uniti. L’Iraq ha sconfitto il Vietnam per 3-2: i giallorossi sono passati in vantaggio al 24′ con un autogol di Atiyah ma si sono fatti raggiungere da Alì undici minuti più tardi, poi al 42′ Nguyen Cong Phuong regalava il 2-1; nella ripresa la rete di Tariq al 60′ e la prodezza di ...

Coppa d'Asia - Ali Adnan alla Messi su punizione : il terzino dell'Atalanta regala la vittoria all'Iraq al 91'. IL VIDEO : Una partita piena di emozioni. Cinque gol e uno magnifico nel finale che porta una firma "italiana" sulla Coppa d'Asia. Ad Abu Dhabi è andata in scena la prima partita di Iraq e Vietnam valida per il ...

