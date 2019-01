Lombardia | parte ' Viaggio #inLombardia' per promuovere i piccoli borghi

Vitalizi - Regione Lombardia si adegua in anticipo : già approvato il taglio previsto in Manovra. Si parte ad aprile 2019 : Vecchi Vitalizi trasformati in pensioni da ricalcolare in base al sistema contributivo, ovvero in base ai contributi versati in passato da ogni singolo politico. Un emendamento alla legge di Stabilità in discussione in commissione al Senato prevede la novità per tutte le Regioni. E in Lombardia il consiglio regionale ha deciso di adeguarsi in anticipo, votando all’unanimità un emendamento al bilancio 2019-2021 approvato al Pirellone. “La ...