Kaspar Capparoni | età | altezza | peso | moglie e figli

(Di mercoledì 9 gennaio 2019), vero nome Gaspare, è uno degli attori di fiction più apprezzati in Italia, è diventato popolare con le fiction Incantesimo e Elisa di Rivombrosa. All’età di 18 anni, così, ha esordito in teatro diretto da Giuseppe Patroni Griffi con il quale porterà avanti una collaborazione di oltre 20 anni. Nel 1984, all’età di 20 anni, è stato scelto da Dario Argento per recitare nel suo film, Phenomena e da lì è stata una porta che si è spalancata su una miriade di possibilità.è saltato da un set all’altro recitando in pellicole come Colpi di luce, Il commissario Gatto diretto da Dino Risi e ancora Encantando, Il ritorno del Monnezza e Il sole nero dove ha recitato al fianco di Valeria Golino. La fama la conquista anche grazie ad alcune fiction di successo come: Ricominciare, Incantesimo 4, Elisa di Rivombrosa e ancora Capri, Donna Detective ed ...