Conte | ' In caso di estrema violenza valutare la chiusura degli stadi'

"Fate tardi!". Conte va in Europa con una richiesta : in caso di procedura d'infrazione - attivatela il più tardi possibile : Fate tardi! Il governo del cambiamento prende un celeberrimo titolo, lo ribalta e lo issa a bussola di navigazione per i prossimi mesi. Allora fu il Sole 24, il 10 novembre del 2011, per placare la tempesta dello spread. Oggi è l'esecutivo gialloverde, all'alba di una complicatissima trattativa sulla procedura d'infrazione per i conti sballati, per evitare la tempesta dello spread. Lo fa per voce di Giuseppe Conte. Eloquio pacato, ...