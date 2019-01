Lecce | Meluso sorprende tutti | sul mercato anche big della squadra

Blastingnews

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Nel periodo caldo del calcio, il diesse delparla ai giornalisti. Che ilavesse il progetto di cambiare molto la rosa ormai era chiaro, ma proprio nessuno si attendeva di leggere nella lista "in uscita" i nomi che questa mattina il direttore sportivo Mauroha fatto nell'intervista esclusiva sul Nuovo Quotidiano di Puglia., nella lunga intervista, si è detto molto contento per l'acquisto di Tachtsidis, spiegando che è stato convinto dal calciatore dopo averlo visto in allenamento.ha parlato del calciatore ex Roma come un ottimo regista che potrebbe fare la differenza nel. Il calciatore vanta decine di presenze in Serie A e si attende il suo apportoper far rifiatare Petriccione che ha speso molto nella prima parte di campionato....