Il caso delle due navi che non vuole nessuno potrebbe risolversi oggi

Il ministro Costa e il caso delle trivelle : “Nessuna autorizzazione - non riporto il Paese al Medioevo” : «Da quando sono ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e mai lo farò. Non sono diventato ministro dell’Ambiente per riportare l’Italia al Medioevo economico e ambientale. Anche se arrivasse un parere positivo della Commissione Via, non sarebbe automaticamente una autorizzazione». È il ministro dell’A...

Il caso della Supercoppa tra Milan e Juve a Gedda e delle donne allo stadio : Articolo aggiornato alle ore 17,00 del 3 gennaio 2019. Manca poco più di una settimana al calcio d’inizio della Supercoppa italiana tra Juventus e Milan allo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita. E le polemiche sono già divampate a seguito di un particolare, per nulla piccolo in verità, presente all’interno del comunicato stampa pubblicato dalla Lega Serie A sulla vendita dei biglietti. ...

Il Papa ai vescovi Usa - tra pedofilia e denaro. Il caso McCarrick - accusato di abusi e cardinale "delle Cayman" : Un ritiro spirituale di otto giorni è imposto da Francesco ai vescovi americani come "passo necessario" per rispondere "alla crisi di credibilità che voi state sperimentando come Chiesa". Il Papa non ci sta a farsi mettere sulla graticola dalle responsabilità della nuova ondata della crisi della pedofilia negli Usa, a cominciare dalle inchieste del procuratore di alcuni Stati (Pennsylvania, Illinois ...) e dal caso ...

Il caso della Supercoppa tra Milan e Juve a Gedda e delle donne allo stadio : ... la vergogna andrebbe vissuta in silenzio #Supercoppaitaliana https://t.co/hqGJ1qUCzk - Sandro Piccinini, @RealPiccinini, 2 gennaio 2019 Le donne e lo sport in Arabia Saudita La possibilità per le ...

“Le sbufale” - il caso dei veleni bianchi : sale rosa dell’Himalaya - nero di Cipro - rosso delle Hawaii e grigio di Bretagna. Che differenza c’è con il sale bianco? : In questo terzo articolo della saga dei “veleni bianchi” (zucchero, latte, sale, farina) parleremo delle fake news sul sale alimentare e le varianti presenti in commercio: che differenza c’è tra quello bianco e quelli “colorati”? Dobbiamo preferirli al sale bianco raffinato? È vero che il sale integrale è migliore e che quello rosa dell’Himalaya fa bene? Scopriamo cosa dice la scienza. Quando è stato scoperto il sale? Nel Neolitico, ma veniva ...

Il caso Bull : Micheal Weatherly incassa la solidarietà delle ex colleghe di NCIS : Il caso Bull si allarga, tra commenti e indiscrezioni, Michael Weatherly, star dello show CBS alla terza stagione (da poco la seconda stagione si è conclusa anche in Italia), incassa la solidarietà delle sue ex colleghe di NCIS con cui, come Pauley Perrette ha trascorso più di 10 anni sul set.Nei giorni scorsi, come vi abbiamo segnalato in questo articolo, è emerso un caso di molestie sul set di Bull capace di creare una situazione di ...

Rai - Di Maio : “Esiste un caso Fazio. Bisogna affrontare tema delle retribuzioni. Serve buon senso” : “Se c’è un caso Fazio in Rai? Certo”. Luigi Di Maio, sollecitato dalla senatrice di Forza Italia Maria Alessandra Gallone, in Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, affronta il tema già più volte discusso del compenso del conduttore tv: “Auspico che il prima possibile si possa ricostruire un po’ di buonsenso rispetto alle retribuzioni, ma ovviamente – aggiunge il ministro Di Maio – non sta a me affrontare questa questione, ...

Il Circo delle Feste di Natale arriva a casoria in Via Nazionale delle Puglie : Uno spettacolo totalmente inedito ed unico in Italia. Lo chapiteau del Circo delle Feste di Natale, dipinto di rosa arriva

caso Salvini-Spataro - se l'ansia da social scatta prima delle manette : Il ministro si congratula su Twitter con la polizia per l'arresto di 15 mafiosi nigeriani quando l'operazione era ancora in corso. Secondo il procuratore di Torino è stato un comportamento pericoloso ...

caso Salvini-Spataro - se l’ansia da social scatta prima delle manette : “Sì, ma ancora non si può scrivere”. È la classica affermazione del dietro le quinte della cronaca giudiziaria. Pronunciata da tutti quei cronisti che vivono a contatto con inquirenti e avvocati, che spesso conoscono le indagini in corso e i relativi sviluppi, che lottano quotidianamente tra il diritto di cronaca e il segreto istruttorio, anche per evitare che all’alba le forze dell’ordine ti piombino in casa. E così, legge vuole, che il più ...

Genoa - caso Lapadula : l’attaccante allo scoperto dopo il caos delle ultime ore : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato importanti indicazioni ma anche momenti di tensione come successo in casa Genoa. Nel mirino le scelte tecniche dalla panchina con la sostituzione di Piatek dopo l’espulsione del centrocampista Romulo. Ma a fare discutere è stata anche la reazione dell’attaccante Lapadula che ha ‘scagliato’ la maglia, gesto di reazione che non è andato giù ai tifosi. Nelle ...

Reddito di cittadinanza - il caso delle tessere. Di Maio : «Ordine alle Poste» Ma c’è l’incognita della manovra : Il vicepremier M5S ha annunciato il via alle «Carte di cittadinanza» per il sussidio. Ma la legge che lo istituisce ancora non è approvata. E in tv la sottosegretaria Castelli non risponde

