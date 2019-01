Una capacità fiscale per l’Europa 

Memorado è Una palestra per la mente che permette di migliorare le capacità del cervello : Memorado è un'applicazione che permette di migliorare la memoria, le concentrazione e le capacità di reazione tramite allenamenti divertenti e personalizzati. L'app mette a disposizione oltre 450 livelli che si articolano in 15 giochi basati sulle neuroscienze, ideati per allenare 5 aree chiave del cervello: Memoria, Logica, Concentrazione, Reazione e Velocità. L'articolo Memorado è una palestra per la mente che permette di migliorare le ...