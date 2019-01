: Scomparsa coppia, indaga anche Ottawa - NotizieIN : Scomparsa coppia, indaga anche Ottawa - Cyber_Feed : Breaking News #Scomparsa coppia, indaga anche Ottawa - TelevideoRai101 : Scomparsa coppia, indaga anche Ottawa -

Per i due giovani scomparsi in Africanole autorità consolari canadesi. La ragazza Edith Blais, in viaggio con l'italiano Luca Tacchetto, è cittadina canadese. La, diretta in Togo per un progetto umanitario,è stata vista l'ultima volta in Burkina Faso il 15 dicembre.consiglia di evitare "viaggi non essenziali" in Burkina Faso: "Paese in balia di violenze etniche e jihadiste". Almeno 46 i morti della settimana. In varie province dichiarato lo stato di emergenza per attentati terroristici.(Di sabato 5 gennaio 2019)