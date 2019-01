Autobus cade in un burrone sull’Himalaya | 6 bambini morti e 12 persone ferite

meteoweb.eu

(Di sabato 5 gennaio 2019) Un pullman è precipitato in unnel nord dell’India, causando la morte di 6e dell’autista. Altre 12sono rimaste, di cui sette studenti in condizioni critiche. E’ quanto accaduto nelle montagne dell’Himalaya. I, tra 4 e 14 anni, erano studenti di una scuola di una remota zona dell’Himachal Pradesh. La causa dell’incidente non è nota; la guida irresponsabile, le strade maltenute e difficili da percorrere sono causa di frequenti incidenti nell’area, sovente i veicoli precipitano in profondi burroni. Circa 150milamuoiono ogni anno in India per incidenti stradali.L'articoloin unsull’Himalaya: 6e 12Meteo Web.