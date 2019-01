Adolf Hitler | la verità sulla morte del Furer | la conferma dallo studio scientifico

Emmanuel Macron come Adolf Hitler : un affronto clamoroso - il segnale della fine vicina : ... con le rimostranze di En Marche , e costringendo poi i responsabili del giornale a scusarsi, motivando la scelta dei grafici puramente estetica e non politica. Ma la frittata è fatta, anche perché ...

Adolf Hitler come il MoVimento 5 Stelle : torna a circolare in rete una vecchia fake news : A quanto pare le fake news non vanno mai in scadenza (e nemmeno in vacanza durante il periodo natalizio): negli ultimi giorni ha ricominciato a diffondersi sui social una presunta citazione di Adolf Hitler, con l'intento di equiparare il Partito Nazionalsocialista Tedesco al MoVimento 5 Stelle. La citazione è in realtà un 'taglia e cuci' decontestualizzato David Puente, noto debunker che gestisce un blog anti-bufale, ha pubblicato giusto ieri un ...