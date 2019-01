M5s | Di Maio e Di Battista | ' Una classe di privilegiati ci combatte'

M5s : messaggio di auguri Di Maio-Di Battista - legge per tagliare stipendi parlamentari : In un messaggio di auguri congiunto per il nuovo anno, il vicepremier Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista hanno promesso una legge per tagliare gli stipendi dei parlamentari. "Vi ringraziamo tutti perché ci siete stati vicino e senza di voi non saremmo andati da nessuna parte. Abbiamo ancora tante cose da fare, siamo solo alla fine dell'inizio. Ieri sera vi abbiamo promesso che vi regaleremo una bella legge per ...

M5s - Di Maio e Di Battista insieme sulle piste da sci : “Nel 2019 legge per taglio degli stipendi dei parlamentari” : Luigi Di Maio e Alessandro di Battista insieme in un video per gli auguri di inizio anno. Come previsto, i due, che hanno trascorso capodanno insieme, hanno pubblicato sul proprio profilo Facebook un breve filmato in cui appaiono sulle piste da sci con cappello e giacca a vento. “È stato un 2018 – sono le parole del vicepremier – in cui abbiamo combattuto quella classe di italiani privilegiati che si è opposta al cambiamento, e ...

Gregorio De Falco cacciato dal M5s - si vendica spifferando tutto : "Cosa ci chiedeva di fare Luigi Di Maio" : "Una decisione illegittima che va contro l'articolo 49 della Costituzione". Così Gregorio De Falco, senatore M5s, commenta a botta calda all'HuffinftonPost la decisione dei probiviri pentastellati di espellerlo dal Movimento insieme al collega De Bonis e due europarlamentari grillini. Le ripetute vi

Gregorio De Falco cacciato dal M5s - si vendica spifferando tutto : 'Cosa ci chiedeva di fare Luigi Di Maio' : 'Una decisione illegittima che va contro l'articolo 49 della Costituzione'. Così Gregorio De Falco , senatore M5s , commenta a botta calda all' HuffinftonPost la decisione dei probiviri pentastellati ...

Luigi Di Maio - il sondaggio BidiMedia affonda il M5s : 'crollo di Capodanno' - perde 3 roccaforti in un colpo : Il ribaltone di Capodanno nei sondaggi. Il Movimento 5 Stelle , in calo a livello nazionale, perde anche alcune delle sue roccaforti locali, che passerebbero oggi al centrodestra . Secondo le ...

Luigi Di Maio - la ribelle Elena Fattori lo minaccia : "Cosa succede si mi espelli dal M5s" : Non è stata ancora espulsa, Elena Fattori, ma sulla sua testa pende ancora la spada di Damocle dei probiviri del M5s che il 31 dicembre hanno espulso Gregorio De Falco e altri tre "dissidenti" grillini. "Il Movimento 5 stelle sta andando verso destra. E Luigi Di Maio dice che nessuno è indispensabil

Luigi Di Maio - la ribelle Elena Fattori lo minaccia : 'Cosa succede si mi espelli dal M5s' : Se verrà espulsa, giura, farà ricorso: 'Il Movimento 5 stelle è la mia casa politica e ho ancora tante battaglie da portare avanti. Quindi se decidono di espellermi mi rivolgerò al mio avvocato e mi ...

M5s - il ritorno di Di Battista foto con Di Maio e il figlio. 'Sarà l anno dei tagli agli stipendi dei parlamentari' : ... ma anche la prova del rientro effettivo di Di Battista nella politica del movimento. Per lui si annunciano ruoli o all'interno del governo o più probabilmente in vista delle Europee.

De Falco espulso dal M5s “è sbagliato e incostituzionale” - Di Maio : “tutti importanti - nessuno indispensabile” : “Non me l’aspettavo, si tratta di un provvedimento abnorme e incostituzionale”. E’ quanto dichiarato all’AdnKronos il senatore dei Cinque Stelle Gregorio De Falco, commentando la sua espulsione decisa dai probiviri del partito. “Speravo – spiega – che restasse vivo uno spazio democratico nel Movimento, che per suo statuto deve essere ispirato al metodo democratico”. “Si tratta di un ...

Di Battista-Di Maio - reunion sulla neve in Trentino per i «fratelli» del M5s : Una lontananza dalla politica solo virtuale, perché in questi sette mesi Di Battista si è fatto più che sentire nei momenti clou. Interventi con una mira precisa: «Vuole prendere il posto di Di Maio ...

M5s - 4 espulsi : c'è anche De Falco. Il senatore : 'Segno di debolezza'. Di Maio : 'Chi non sostiene il contratto è fuori' : Epurazione nel Movimento 5 stelle dopo la manovra. Il collegio dei probiviri dei 5 stelle ha espulso i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia Moi. Lo ...

Di Battista-Di Maio - reunion sulla neve in Trentino per i «fratelli» del M5s : «Dibba» a sciare con il vicepremier dopo il lungo viaggio in America. Una rimpatriata dopo sette mesi, per mettere a punto una strategia di governo per frenare la Lega

M5s - 4 espulsi : c'è anche De Falco. Il senatore : «Segno di debolezza». Di Maio : «Chi non sostiene il contratto è fuori» : Epurazione nel Movimento 5 stelle dopo la manovra. Il collegio dei probiviri dei 5 stelle ha espulso i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia...

M5s espulsi De Falco - De Bonis - Moi e Valli. L ex ufficiale di Marina 'Amareggiato'. Di Maio 'Nessuno è indispensabile' : Il Movimento Cinque Stelle ha espulso i parlamentari Gregorio De Falco , Saverio De Bonis , e gli europarlamentari Giulia Moi e Marco Valli . Lo rende noto un post del blog delle stelle che pubblica ...