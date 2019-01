Gli appuntamenti per gennaio dell' Accademia cairese

Tutti Gli appuntamenti e manifestazioni di oggi - martedì 1° gennaio 2019 - in Riviera e Côte d'Azur : Villaggio di Natale con attività gratuite, addobbi e spettacoli magici. Port Hercule, fino al 6 gennaio , più info , 11.00-18.00 . Pista di Pattinaggio all'aperto. Porto di Monaco , da lunedì a ...

CALENDARIO SPORT 2019 – Tutte le date - le gare - gli eventi : il programma di tutti Gli appuntamenti dell’anno - mese per mese : Cari lettori di OA SPORT, buon 2019 a tutti. L’anno che sta per incominciare si preannuncia estremamente ricco, appassionante, avvincente, infarcito di eventi proprio come piace a tutti gli amanti dello SPORT. Sarà una stagione pre-olimpica, la corsa verso Tokyo 2020 è già partita e gli atleti si impegneranno al massimo per interpretare nel migliore dei modi il cammino di avvicinamento alla rassegna a cinque cerchi. Sono previsti Mondiali ...

Rieti - Gli appuntamenti del 1° gennaio in città e in tutto il Reatino : Si spazia dalla pista di pattinaggio all'albero di Natale della Thun con la Natività, dai laboratori creativi 'le officine di Babbo Natale' agli spettacoli teatrali per tutte le età, adulti e bambini.

Sport nel 2019 - i grandi eventi in programma. Le date e Gli appuntamenti da non perdere : Sarà un 2019 particolarmente ricco per il mondo dello Sport, l’anno che sta per incominciare regalerà grandissime emozIoni per tutti gli appassionati che potranno gustarsi moltissimi eventi nel corso dei prossimi 12 mesi. Ce ne sarà per tutti i gusti nell’anno pre-olimpico, si stanno scaldando i motori verso Tokyo 2020 e non mancheranno manifestazioni di punta pronte a catturare l’attenzione. A gennaio imperdibile il Rally ...

Sci Alpino – Da Oslo fino a Zagabria : il fitto programma della settimana - Gli appuntamenti da non perdere : Il programma settimanale: sci Alpino fra Oslo e Zagabria, il Tour de Ski chiude in Fiemme. In gara anche salto, combinata, slittino, skeleton e bob SCI Alpino Mar. 01/01/18 – Cdm – City event maschile e femminile Oslo (Nor) – ore 16.30, diretta tv Raisport ed Eurosport Sab. 05/01/19 – Cdm – SL femminile Zagabria (Cro) – ore 13.00 e 16.00, diretta tv Raisport ed Eurosport Dom. 06/01/19 – Cdm – ...

Tutti Gli appuntamenti e manifestazioni di lunedì 31 dicembre 2018 e martedì 1° gennaio 2019 in Riviera e Côte d'Azur : Spettacoli di intrattenimento, 'Musica e magia' con Claudio Lauretta, Marco Berry e Sharyband. Roof Garden e Sale Giochi del Casinò , più info , 24.00 . Fuochi d'artificio al Porto Vecchio + ...

Gli appuntamenti del 31 e del 1° gennaio a Bologna e dintorni : concerto di Capodanno : Martedì, Auditorium Manzoni, Via De' Monari 1/ 2, ore 18. Ingresso 15-43 euro L'Orchestra Filarmonica di Bologna diretta da Hirofumi Yoshida apre domani, come ormai è tradizione, l'anno musicale della ...

Saloni dellauto - Da Las Vegas a Los Angeles - tutti Gli appuntamenti del 2019 : Non è un vero salone dellauto, ma è sempre più una vetrina di novità a quattro ruote. Parliamo del Ces di Las Vegas, lInternational Consumer Electronics Show che aprirà i battenti l8 gennaio e di cui vi sveleremo tutte le anteprime. Di fatto, quello californiano è il primo di una serie di grandi appuntamenti del 2019 nel quale è possibile vedere e toccare le grandi novità dellindustria automobilistica. Dalla kermesse della tecnologia al ...

Istituzione Bologna Musei : tutti Gli appuntamenti dal 28 dicembre al 3 gennaio : Ogni settimana i Musei Civici di Bologna propongono un ricco calendario di appuntamenti, per svelare le loro collezioni e raccontare

Tutti Gli appuntamenti e manifestazioni di oggi - mercoledì 26 dicembre - in Riviera e Côte d'Azur : Villaggio di Natale con attività gratuite, addobbi e spettacoli magici. Port Hercule, fino al 6 gennaio , più info , 11.00-18.00 . Pista di Pattinaggio all'aperto. Porto di Monaco , da lunedì a ...

Rieti - Gli appuntamenti del giorno di Santo Stefano in città e nel Reatino : Si spazia dalla pista di pattinaggio all'albero di Natale della Thun con la Natività, dai laboratori creativi 'le officine di Babbo Natale' agli spettacoli teatrali per tutte le età, adulti e bambini.

Napoli - arte e storia : tutti Gli appuntamenti in città fino al 6 gennaio : Un Natale all’insegna della bellezza e della creatività: lo è da sempre il Natale di Napoli: una “festa della bellezza” nella quale alla piacevolezza degli ambienti naturali, al fascino del paesaggio, alla mitezza del clima si associano l’interesse degli ambienti urbani, le meraviglie dell’arte e dell’artigianato tradizionale e tutte insieme queste “eccellenze” si condensano e si manifestano nei giorni delle feste, come in un periodo magicamente ...

Roma - ecco tutti Gli appuntamenti natalizi dei Musei Civici : Fino al 6 gennaio, i Musei fanno festa anche offrendo Spettacoli, concerti e attività per tutte le età e per ogni gusto. Con Musei in gioco, i protagonisti delle feste di Natale saranno bambini e ...