Augusto Minzolini contro Di Maio e Di Battista : "Tagliano gli stipendi ma loro non rinunciano alla pensione" : Forse non tutti lo sanno ma i "puri" pentastellati Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non hanno certo rinunciato alla loro pensione da parlamentare. A rivelare il retroscena sui due grillini è Augusto Minzolini, ex senatore di Forza Italia. Lo stesso vicepremier 5 stelle, infatti, ha pubblicato