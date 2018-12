Inter-Napoli | restano in carcere i tifosi accusati degli scontri Gip | Azione

Milano - scontri prima di Inter-Napoli : i tre ultrà restano in carcere. Il gip : «Azione in stile militare» : restano in carcere Luca Da Ros, 21 anni, e i 31enni Francesco Baj e Simone Tira, i tifosi nerazzurri arrestati per il blitz contro gli ultrà partenopei. Lo ha deciso il giudice Guido Salvini: «pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato»

Scontri Inter-Napoli - nuova pista nell’indagine sulla morte di Belardinelli : Le indagini sugli Scontri che hanno caratterizzato i momenti antecedenti a Inter-Napoli e sono sfociati nella morte dell’ultras Daniele Belardinelli proseguono su una nuova pista. Infatti, pare che l’auto andasse verso lo stadio e non in direzione opposta e inoltre potrebbe poi essersi fermata nei parcheggi riservati al settore ospiti. L’interrogatorio di uno dei tre arrestati, il 21enne Luca Da Ros, ha fornito un ...

Inter-Napoli - in un audio il racconto di un ultras : “C’era uno a terra morto - gli Interisti ci hanno chiesto una tregua” : Un audio “senza censure” che riporta il commento di un ultras napoletano nei momenti immediatamente successivi agli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli a Milano, il 26 dicembre scorso, a seguito dei quali è morto un altro ultras, Daniele Belardinelli, è stato acquisito dagli investigatori che indagano sull’episodio. L’audio era circolato nel pomeriggio di venerdì su un sito degli ultras napoletani, dove però alcuni nomi dei ...

Salvini : 'Ecco la ricetta contro i violenti post Inter-Napoli. Qual è la differenza tra gli insulti a Koulibaly e Materazzi?' : Il 7 gennaio ho convocato al Viminale l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, con me ci sarà il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti,. L'idea è coinvolgere tutti ...

Tifoso ucciso : accusato un capo ultrà dell'Inter per gli scontri con la tifoseria del Napoli : L'inchiesta sugli scontri tra interisti e napoletani il quel disgraziato 26 dicembre in cui è morto il Tifoso del Varese Daniele Belardinelli, è un susseguirsi di colpi di scena ed è destinata a ...

Scontri Inter-Napoli - Interrogato presunto organizzatore raid : L'uomo indicato come presunto organizzatore del blitz contro i tifosi del Napoli a Milano si è presentato spontaneamente in questura insieme al suo avvocato Mirko Perlino. Nel pomeriggio, il legale ...

Scontri Inter-Napoli - tifoso arrestato accusa il capo della Curva nerazzurra : Si è presentato in Questura, nel tardo pomeriggio di sabato, con il suo avvocato, l’uomo indicato come uno degli organizzatori dell’assalto agli ultrà napoletani. Si tratta di uno dei leader del tifo interista

Inter-Napoli - “arrestato ha fatto il nome di uno degli organizzatori dell’agguato”. No striscione per Dede : curva Lazio va via : “Una persona sta parlando, gli altri non lo so”. È il legale di uno degli ultras identificati per gli scontri vicino a San Siro prima di Inter-Napoli a rivelare che il suo assistito sta parlando. Anzi, ex assistito: perché l’uomo arrestato ha fatto il nome di un’altra persona difesa dall’avvocato, che ha quindi rinunciato al mandato. E l’ultras che ha deciso di rispondere alle domande del gip Guido Salvini ha ...

Scontri Inter-Napoli - uno degli arrestati accusa il capo della curva nerazzurra : Uno dei tre ultras arrestati per gli Scontri prima della partita Inter Napoli ha fatto il nome di uno degli ispiratori dell'attacco dei nerazzurri contro i partenopei. Si tratterebbe di uno del leader della curva dell'Inter. L'uomo sta rispondendo alle domande del gip di Milano Guido Salvini nel carcere di San Vittore. La sua scelta costretto il suo avvocato a rinunciare al mandato perché l'ultrà indicato era già un suo ...

Altra vergogna dopo i fatti di Inter-Napoli : ecco cosa è successo prima Lazio-Torino : I fatti successi prima e durante Inter-Napoli con la morte di un tifoso nerazzurro non ha insegnato nulla, prima della gara tra Lazio e Torino nuovo vergognoso episodio. Secondo quanto riportato dalla polizia coinvolti in scontri supporter del Torino e del Bologna che viaggiavano su due pullman, lanciato anche un sasso che ha rotto il vetro di un terzo pullman di tifosi granata diretti a Roma per la partita con la Lazio, non sono ...

La straziante lettera della madre di Daniele Belardinelli - l’ultrà morto prima di Inter-Napoli : “non lo giustifico - ma vi prego basta!” : La mamma di Daniele Belardinelli, l’ultrà morto prima di Inter-Napoli, scrive una straziante lettera sui social: le parole di Viviana Prestier “Mio figlio è da un giorno che è morto e nessuno può avere l’idea di cosa posso provare. E non lo descrivo neanche perché è indescrivibile. Per chi non lo sa io sono la mamma di Daniele Belardinelli…“. Inizia così il lungo e commosso post su facebook di Viviana ...