Yemen | la guerra dimenticata per vendere armi ai sauditi

Yemen : al via in Svezia i negoziati di pace per mettere fine alla guerra : "Avrebbero dovuto scuotere il mondo e spingerlo a muoversi molto tempo fa". Do these numbers - and the stories behind them - actually matter? Interests of Yemeni children have hardly been taken into ...

Onu : Il segretario generale Guterres pronto a incontrare il principe saudita bin Salman - per risolvere la guerra in Yemen. : L'uccisione di Kashoggi ha causato indignazione in buona parte del mondo. E molte capitali si chiedevano come trattarlo durante questo appuntamento internazionale. Guterres è sembrato dare una specie ...

La guerra nello Yemen dell'Arabia Saudita finora è costata la vita a 85 mila bambini : Inoltre, lo Yemen è uno dei paesi più poveri del mondo ed è stato dilaniato da una terribile carestia negli ultimi anni. Il conflitto ha causato oltre centomila morti e migliaia di sfollati. La ...

Guerra in Yemen : dal 2015 morti 85mila bambini di fame o malattia - : Lo denuncia Save the Children. Nel Paese una parte rilevante della popolazione è a rischio carestia a causa della drastica riduzione delle importazioni di generi alimentari

Yemen : cessate il fuoco - prima volta dall'inizio della guerra : che invierà una delegazione governativa ai colloqui con l'obiettivo di raggiungere una soluzione politica'. Così il ministro degli esteri filo-saudita dello Yemen, citato dall'agenzia ufficiale Saba. ...

Yemen : Unicef - un bambino muore ogni 10 minuti per la guerra

La morte di Amal Hussain in Yemen testimonia che la commozione non basta di fronte alla tragedia della guerra : Lo sguardo assente di Amal Hussain ha rotto il muro di silenzio sulla guerra civile in Yemen. Il suo corpo emaciato a causa di malnutrizione e stenti sono diventati il simbolo di una crisi umanitaria gravissima e dimenticata dal mondo. La sua morte, una settimana dopo la pubblicazione dell'articolo che l'aveva esposta allo sguardo internazionale, ha dimostrato con implacabile chiarezza che commuoversi non basta. Bisogna agire: le lacrime non ...

Yemen - la guerra di cui non si può parlare : Da quasi tre anni nello Yemen si combatte una guerra tra la minoranza sciita Houthi e il governo (Hadi) che rappresenta l’ala sunnita, quindi vicino all’Arabia saudita. Come ho avuto modo di denunciare nel mio intervento in Senato di martedì, in Yemen, in queste ore è in corso una violentissima battaglia per la conquista della città portuale di Hodeidah. Il porto è una delle poche vie d’accesso per gli aiuti umanitari che alleviano le sofferenze ...

La guerra in Yemen è arrivata a Hodeidah : La coalizione guidata dai sauditi sta provando a riconquistare la città portuale Yemenita controllata dai ribelli houthi: almeno 149 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore

Morta di fame la piccola Amal Simbolo della guerra in Yemen : La guerra sconvolge lo Yemen, già prima del conflitto uno dei Paesi più poveri del mondo, dal 2015. All'inizio il conflitto è stato solo civile, tra gli Huthi, che controllano la capitale Sana'a e ...

E' morta di fame Amal : la bimba di 7 anni diventata simbolo della guerra in Yemen : "Il mio cuore è spezzato. Amal sorrideva sempre. Ora ho paura per i figli che mi rimangono", ha detto la mamma della piccola al "New York Times" durante la telefonata in cui ha annunciato la morte ...

Come uccide la guerra in Yemen : Non solo con le bombe: una bambina di 7 anni – la cui fotografia era stata pubblicata dal New York Times attirando molte attenzioni – è morta di fame ieri, e capita tutti i giorni The post Come uccide la guerra in Yemen appeared first on Il Post.