Michael Pachter | PS5 e Xbox Scarlett nel 2021? Non penso proprio

Michael Pachter : Xbox Scarlett o Anaconda supporterà 4K - 240 fps e realtà virtuale : Chi bazzica nel mondo dei videogiochi da tempo conoscerà sicuramente il noto analista Michael Pachter , il quale ad ogni nuova generazione di console fa le sue previsioni. Quest’oggi ha rilasciato una dichiarazione sulle sue aspettative per Xbox One Scarlett o Xbox Anaconda , l’erede dell’attuale Xbox One. Xbox Scarlett o Anaconda : Le previsioni di Michael Pachter Intervistato recentemente ha ...

Secondo Michael Pachter la modalità Blackout di CoD : Black Ops 4 dovrebbe diventare free to play : Michael Pachter come sappiamo è solito dispensare sempre consigli gratuiti, e questa volta potrebbe decisamente azzeccarci.Come riporta TweakTown, Secondo il celebre analista, nel 2019 Activision dovrebbe lanciare la modalità Blackout di CoD: Black Ops 4 come gioco a sé stante e free to play.Come egli sottolinea infatti il grande potere di Fortnite è il fatto di essere gratuito, questo fattore per primo ha contribuito alla popolarità del gioco ...